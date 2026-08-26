AKTIE IM FOKUS 2
UBS bringt Gewinnmitnahmen bei SAP in Gang mit Abstufung
- SAP-Aktien verlieren nach UBS-Abstufung weiter
- SAPs KI-Integration verläuft weiterhin schleppend
- UBS erwartet eine Verlangsamung der Cloud-Umsätze
(Neu: Xetra-Kurse, 21-Tage-Linie, mehr UBS-Aussagen, Kurse anderer Sektorwerte)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Anstieg um fast die Hälfte binnen vier Wochen drohen bei SAP am Mittwoch weitere Gewinnmitnahmen. In den vergangenen beiden Handelstagen hatten die Titel schon etwas nachgegeben, doch nun kam weitere Bewegung in die Korrektur wegen einer aufgegebenen Kaufempfehlung der UBS. Am Vormittag wurden die Titel des Softwareriesen 4,2 Prozent niedriger gehandelt. Mit 177,76 Euro näherten sie sich der 21-Tage-Linie. Der Dax wurde von dem deutschen Schwergewicht gebremst.
Die Sorge, dass KI für gestandene Softwarekonzerne wie SAP zu einer Bedrohung werden könnte, hatte die Aktien bis Juli schwer belastet. Darauf folgte dann zuletzt eine Erholung des Kurses um 48 Prozent, die aber offenbar an ihre Grenzen gekommen ist. Der UBS-Experte Michael Briest schrieb zwar, die Bewertung sei vernünftig, die Anlegerstimmung bleibe allerdings fragil. Er senkte sein Votum auf "Neutral" mit dem Verweis, dass der Aktie unmittelbare Kurstreiber in Verbindung mit der KI fehlten.
Laut Briest liefert SAP immer noch eine Kernarchitektur in Unternehmenssoftware, die Integration agentischer KI verlaufe jedoch schleppend. Dies begrenze nicht nur die Monetarisierung, sondern erhöhe auch das Risiko, dass Unternehmen nach anderen KI-Lösungen suchen. Zudem hält Briest eine Verlangsamung beim Current Cloud Backlog (CCB), also den vertraglich abgesicherten Cloud-Umsätzen, im zweiten Halbjahr für das wahrscheinlichste Szenario.
Briest bevorzugt im Sektor die Aktien von Amadeus IT , die sich am Mittwoch an der Madrider Börse auf Vortagsniveau zeigten und damit etwas besser schlugen als Software-Aktien in der Breite. Unter den deutschen Branchenwerten gaben die Titel von Nemetschek und Teamviewer im Schlepptau von SAP jeweils um etwa zwei Prozent nach. In den USA sanken vorbörslich die Aktien von Salesforce und Adobe um bis zu zwei Prozent./tih/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 229,4 auf Tradegate (26. August 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -2,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,17 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 219,68 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 195,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -8,41 %/+20,07 % bedeutet.
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Anderer Meinung: Zahlreiche klassische Softwareunternehmen (wie SAP) stehen im Jahr 2026 vor einem potenziellen Turnaround, da der Markt nach anfänglichen KI-Ängsten die Transformation der Branche erkennt. Während Investoren zunächst befürchteten, dass künstliche Intelligenz traditionelle Softwareanwendungen verdrängen könnte, hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass KI durch neue, hochprofitable Umsatzströme zu einem mächtigen Wachstumstreiber für etablierte Anbieter wird.
Q1/2027
- Umsatz: ca. 11,1 Mrd. USD (+13 % YoY) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/, https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/CRM/earnings/
- EPS (Non‑GAAP): 3,88 USD vs. ~3,13 USD erwartet https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/CRM/earnings/
➡️ Anleger sehen:
- operative Stärke
- gute Kostenkontrolle (hohe Margen)
- solides Cloud‑Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen
2. Margen & Cashflow überzeugen
- Operative Marge ~35 % (Non‑GAAP) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
- sehr starker Cashflow (über 6 Mrd. USD im Quartal) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
➡️ Interpretation:
- Salesforce wird zunehmend als profitabler „Cash‑Generator“ wahrgenommen, nicht nur als Wachstumsstory.
3. KI als wichtiger Treiber
- starke Dynamik bei Agentforce / AI‑Produkten
- hohe Wachstumsraten im AI‑ und Data‑Segment https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
➡️ Anleger sehen hier:
- langfristiges Upside durch KI
- strategisch gute Positionierung im Enterprise‑Software‑Markt
👎 Kritikpunkte / Sorgen
1. Ausblick enttäuscht teilweise
- Mehrere Berichte heben hervor:
- 👉 „operativ stark, aber Ausblick enttäuscht Anleger“ https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-05/68611165-ki-als-wachstumstreiber-salesforce-ueberzeugt-operativ-ausblick-enttaeuscht-anleger-046.htm
➡️ Das ist aktuell der wichtigste Punkt:
- Wachstumserwartungen bleiben moderat (~10–11 %) https://www.cnbc.com/2026/02/25/salesforce-crm-q4-earnings-report-2026.html
- keine klare Beschleunigung kurzfristig
👉 Für viele Investoren ist das zu wenig für einen „Top‑Tech‑Titel“.
2. Wachstum verlangsamt sich strukturell
- weiterhin zweistellige Zuwächse, aber:
- weniger dynamisch als früher
- einzelne Bereiche (z. B. Marketing, Commerce) stehen unter Druck https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2026-5-27-salesforcecom-inc-stock/
➡️ Deutung:
- Salesforce ist im Reife‑Stadium angekommen
- weniger „High Growth“, mehr „Quality / Value Tech“
3. Aktie reagiert oft verhalten trotz guter Zahlen
- typisches Muster:
- Zahlen gut
- Aktie reagiert trotzdem schwach oder nur moderat
➡️ Gründe:
- hohe Erwartungen bereits eingepreist
- Fokus auf Zukunft statt Vergangenheit
4. Bewertungs‑ und Sentiment-Fragen
- Aktie lag zuletzt deutlich unter früheren Hochs (~30–35 %) https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/salesforce-inc-aktie-us78409v1044-quartalszahlen-ki-offensive-und/69422528, https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/salesforce-inc-stock-us79466l3024-q4-earnings-beat-guidance-and/69427576
➡️ Markt ist gespalten:
- Bullen: attraktive Bewertung + KI‑Potenzial
- Bären: strukturell langsameres Wachstum
🧠 Gesamtfazit der Anlegerstimmung
Kurz gesagt:
👉 Fundamental starkes Quartal ✅
👉 Aber emotional keine Euphorie ❌
Typischer Konsens:
- 👍 „Solide, profitabel, gut geführt“
- 🤔 „Aber Wachstum reicht nicht für echte Begeisterung“