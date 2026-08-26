Wacker Neuson Aktie steigt am 26.08.2026 kräftig

Die Wacker Neuson Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,13 % auf 22,675€ zulegen. Das sind +0,900 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wacker Neuson Aktie. Nach einem Plus von +2,35 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 22,675€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Wacker Neuson ist ein Hersteller von Bau- und Kompaktmaschinen für Bau, GaLaBau und Industrie. Kernprodukte: Verdichtungstechnik, Betontechnik, Kompaktbagger, Radlader, Dumper, Service/Finanzierung. Starke Position im Nischen- und Mietgeschäft, global aktiv mit Fokus Europa/USA. Wichtige Wettbewerber: Wirtgen (John Deere), Bomag, Caterpillar, JCB, Kubota. USP: breite Verdichtungspalette, hohe Spezialisierung, dichtes Händler- und Servicenetz.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Wacker Neuson Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +16,88 %.

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Allein seit letzter Woche ist die Wacker Neuson Aktie damit um +10,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Wacker Neuson auf -12,20 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

Wacker Neuson Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,45 % 1 Monat -0,91 % 3 Monate +16,88 % 1 Jahr -14,36 %

Informationen zur Wacker Neuson Aktie

Stand: 26.08.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd.EUR € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Neuson von 21,00 auf 23,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Caterpillar, Deere und Co.

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Deere notiert im Minus, mit -0,26 %.

Wacker Neuson Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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