ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 210 Euro
- Deutsche Bank bestätigt Buy mit Kursziel 210 Euro
- Separierung stärkt den Fokus auf Elektrifizierung
- Margenprofil verbessert sich mittelfristig
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die strategische Entscheidung zur Separierung des Geschäftsbereichs Transformation of Industry ermögliche es dem Energietechnikkonzern, sich wieder voll auf die Märkte für Elektrifizierung zu konzentrieren, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Damit werde das mittelfristige Margenprofil rechnerisch verbessert./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:07 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 152,1 auf Tradegate (26. August 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +0,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 121,50 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +31,68 %/+61,31 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 210 Euro
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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Ich hätte noch den Gesamtmarkt im Angebot....
Drecksamis
Was verspricht sich SE davon?
1. Kein interner Wettbewerb um KapitalDie verschiedenen Abteilungen im Konzern kämpfen ständig um Geld für Investitionen. Siemens Energy will sein Kapital aktuell primär in das rasant wachsende Geschäft mit Stromnetzen und Datencentern stecken. Die ToI-Sparte ist zwar profitabel, wächst aber langsamer und würde intern bei der Geldvergabe ins Hintertreffen geraten. Als eigenständiges Unternehmen könnte ToI sich Finanzmittel unabhängig am Markt besorgen. CEO Christian Bruch betont aus eigener Erfahrung: „Wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn wir um die Mittel der Siemens AG hätten kämpfen müssen.“
2. Höhere Bewertung an der Börse (Milliardenregen)Reine Spezialisten werden an der Börse meistens viel höher bewertet als Mischkonzerne (Konglomerate).Der Vergleich: Während Siemens Energy an der Börse niedriger bewertet wird, erzielt der reine US-Konkurrent GE Vernova extrem hohe Summen.Das Ziel: Wer sich voll auf Netztechnik und Stromfokus konzentriert, gilt bei Investoren als attraktiver. Analysten schätzen, dass die ToI-Sparte allein als eigenes Unternehmen ihren Wert um mehr als die Hälfte steigern könnte.
3. Völlig andere KundengruppenDie ToI-Sparte passt strukturell nicht optimal zum Rest des Konzerns.Siemens Energy (Kern): Konzentriert sich auf Energieversorger – also auf die Erzeugung und den Transport von Strom (Gas, Netze, Windkraft).ToI-Sparte: Beliefert direkt die Industrie (Chemie, Schifffahrt, Öl & Gas) mit Kompressoren, Schiffsmotoren oder Wasserstoff-Technik. Eine Trennung sorgt für einen klareren Marktauftritt.
4. Der perfekte Zeitpunkt zum Kasse machenDie ToI-Sparte hat unter der Führung von Vorständin Anne-Laure de Chammard eine starke Sanierung hinter sich. Die Gewinnspanne (Marge) kletterte in den letzten Jahren von mageren 1 Prozent auf zuletzt starke 14 Prozent. Weil die Sparte gerade so gut dasteht und Rekorde feiert, lässt sie sich zu einem hervorragenden Preis an die Börse bringen oder verkaufen.