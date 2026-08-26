Deutsche Bank belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 210 Euro

pringlecgn schrieb 23.08.26, 10:26

Um Gamesa geht es bei der Abspaltung leider nicht, so wie es sich der Großaktionär wünscht. Hier geht es um die Industriesparte mit Produkten wie Kompressoren, Dampfturbinen, Schiffsmotoren und Wasserstoff-Elektrolyseuren. Siemens Energy will die kleinste Sparte loswerden: Sie passe nicht ins Portfolio. Im entscheidenden Gremium sind nicht alle von den Plänen überzeugt.

Was verspricht sich SE davon?



1. Kein interner Wettbewerb um KapitalDie verschiedenen Abteilungen im Konzern kämpfen ständig um Geld für Investitionen. Siemens Energy will sein Kapital aktuell primär in das rasant wachsende Geschäft mit Stromnetzen und Datencentern stecken. Die ToI-Sparte ist zwar profitabel, wächst aber langsamer und würde intern bei der Geldvergabe ins Hintertreffen geraten. Als eigenständiges Unternehmen könnte ToI sich Finanzmittel unabhängig am Markt besorgen. CEO Christian Bruch betont aus eigener Erfahrung: „Wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn wir um die Mittel der Siemens AG hätten kämpfen müssen.“



2. Höhere Bewertung an der Börse (Milliardenregen)Reine Spezialisten werden an der Börse meistens viel höher bewertet als Mischkonzerne (Konglomerate).Der Vergleich: Während Siemens Energy an der Börse niedriger bewertet wird, erzielt der reine US-Konkurrent GE Vernova extrem hohe Summen.Das Ziel: Wer sich voll auf Netztechnik und Stromfokus konzentriert, gilt bei Investoren als attraktiver. Analysten schätzen, dass die ToI-Sparte allein als eigenes Unternehmen ihren Wert um mehr als die Hälfte steigern könnte.



3. Völlig andere KundengruppenDie ToI-Sparte passt strukturell nicht optimal zum Rest des Konzerns.Siemens Energy (Kern): Konzentriert sich auf Energieversorger – also auf die Erzeugung und den Transport von Strom (Gas, Netze, Windkraft).ToI-Sparte: Beliefert direkt die Industrie (Chemie, Schifffahrt, Öl & Gas) mit Kompressoren, Schiffsmotoren oder Wasserstoff-Technik. Eine Trennung sorgt für einen klareren Marktauftritt.



4. Der perfekte Zeitpunkt zum Kasse machenDie ToI-Sparte hat unter der Führung von Vorständin Anne-Laure de Chammard eine starke Sanierung hinter sich. Die Gewinnspanne (Marge) kletterte in den letzten Jahren von mageren 1 Prozent auf zuletzt starke 14 Prozent. Weil die Sparte gerade so gut dasteht und Rekorde feiert, lässt sie sich zu einem hervorragenden Preis an die Börse bringen oder verkaufen.