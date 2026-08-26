Commerzbank Aktie überzeugt mit Kursplus - 26.08.2026

Die Commerzbank Aktie konnte bisher um +2,43 % auf 40,94€ zulegen. Das sind +0,97 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +1,14 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 40,94€, mit einem Plus von +2,43 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Commerzbank Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +4,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,08 %. Im Jahr 2026 gab es für Commerzbank bisher ein Plus von +14,50 %.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,89 % 1 Monat +11,08 % 3 Monate +9,92 % 1 Jahr +14,02 %

Informationen zur Commerzbank Aktie

Stand: 26.08.2026, 12:07 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,06 Mrd. € wert.

Anleger der Deutschen Bank verbuchen am Mittwoch in einem lediglich robusten Sektorumfeld auffällig hohe Kursgewinne. Die Papiere des Frankfurter Finanzinstituts zogen um 3,4 Prozent an und erreichten über 34,30 Euro ihr höchstes Niveau seit 2014. …

So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +0,35 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +3,76 %. ING Group legt um +0,45 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +0,72 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.