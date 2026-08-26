Bechtle Aktie heute im Plus - 26.08.2026

Die Bechtle Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,40 % auf 36,50€ zulegen. Das sind +1,20 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bechtle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 36,50€, mit einem Plus von +3,40 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Bechtle ist ein führender IT-Systemhaus- und E-Commerce-Anbieter für Geschäftskunden in Europa. Leistungen: IT-Infrastruktur, Cloud-Services, Managed Services, Software-Lösungen, Beratung. Starke Marktstellung im DACH-Raum, Fokus auf Mittelstand und öffentliche Hand. Wichtige Wettbewerber: Cancom, Computacenter, CDW, SoftwareOne. USP: breite Herstellerpartnerschaften, dezentrales Netz regionaler Systemhäuser, Kombination aus Beratung und Online-Handel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +14,45 % bei Bechtle.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um +3,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,29 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bechtle um -18,51 % verloren.

Bechtle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,51 % 1 Monat +11,29 % 3 Monate +14,45 % 1 Jahr -13,97 %

Informationen zur Bechtle Aktie

Stand: 26.08.2026, 12:08 Uhr

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,58 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bechtle von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, CANCOM SE und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,18 %. CANCOM SE notiert im Plus, mit +0,23 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -1,19 %. Computacenter legt um +0,82 % zu

Bechtle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.