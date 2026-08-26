Aus für insolventen Arzneihersteller R-Pharm
- R-Pharm wird abgewickelt, 280 Jobs entfallen
- Investorensuche scheitert an gesicherter Finanzierung
- Nur 50 bis 60 Beschäftigte bleiben befristet
ILLERTISSEN (dpa-AFX) - Die insolvente deutsche Tochter des russischen Medikamentenherstellers R-Pharm wird abgewickelt, die 280 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeitsplätze. Die monatelange Suche nach einem rettenden Investor für das in Illertissen im Allgäu beheimatete Unternehmen ist nach Angaben des Insolvenzverwalters Markus Fröhlich erfolglos geblieben. Die beiden zum Schluss noch verbliebenen Übernahmeinteressenten konnten demnach den Nachweis einer gesicherten Finanzierung nicht erbringen.
R-Pharm Germany war seit 2014 Tochter des russischen Konzerns. Das Unternehmen hatte Mitte März Insolvenz beantragt. Hauptgrund waren nach Worten des Anwalts die im Zuge des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen der EU und die russischen Gegenmaßnahmen.
Lange Historie
Das Unternehmen hat eine lange Geschichte: 1860 wurde die Produktion in Illertissen vom Ulmer Unternehmer Heinrich Mack eröffnet, in den ersten Jahrzehnten stellte die Fabrik Seife und Drogerieartikel her. Bekanntes Produkt war das noch in der Nachkriegszeit weit verbreitete "Kaiser Borax", verwendet als Hautpflegemittel, Badezusatz und für allerlei andere kosmetische Zwecke. Anfang der 1970er Jahre hatte zunächst der US-Pharmakonzern Pfizer den Standort übernommen, 2014 dann R-Pharm.
Investor hätte nicht nur den Kaufpreis stemmen müssen
Nun wird der Betrieb eingestellt, das Unternehmen abgewickelt. "Diese Entscheidung fällt mir außerordentlich schwer", sagte der Insolvenzverwalter. "Ich weiß, was das Aus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Familien und die gesamte Region bedeutet." Der Jurist hat demnach kurzfristig einen Sozialplan mit dem Betriebsrat ausgehandelt. Lediglich 50 bis 60 Mitarbeiter sollen für die bevorstehende Abwicklung befristet weiterbeschäftigt werden.
Ein Käufer hätte nach Angaben des Insolvenzverwalters neben dem Kaufpreis erhebliche zusätzliche Summen bereitstellen müssen, um den Betrieb wieder in Schwung zu bringen und neue Kunden zu gewinnen./cho/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 24,44 auf Tradegate (26. August 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +3,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 139,30 Mrd..
Pfizer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Pfizer Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 34,00USD was eine Bandbreite von +2,27 %/+39,09 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Pfizer - 852009 - US7170811035
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https://www.fool.com/investing/2026/08/22/prediction-this-is-where-pfizer-stock-will-be-in-2/
https://seekingalpha.com/article/4939125-pfizer-patient-investors-will-be-rewarded
Pfizer sei nach wie vor deutlich unterbewertet, weise eine robuste Rentabilität auf und biete eine attraktive erwartete Dividendenrendite von über 6 %.
Die diversifizierte Produktpipeline von Pfizer und die disziplinierte Kapitalallokation tragen dazu bei, Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Ablauf von Patenten (LOE) und Umsatzrückgänge aufgrund von COVID auszugleichen und so die Geschäftsschwankungen zu stabilisieren.
Die Fortschritte in der Onkologie-Pipeline, gestützt durch die Übernahme von Seagen, bieten glaubwürdige Wachstumsperspektiven über die frühen klinischen Phasen hinaus und sichern die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten.
Die Free-Cashflow-Margen dürften während des gesamten Jahrzehnts über 30 % bleiben, was Befürchtungen hinsichtlich einer Dividendenkürzung widerlegt.
Dies dürfte seiner Meinung nach die Bewertung robust stützen, während Pfizer sich von seinen Tiefstständen erholt.
Er rät Anlegern dringend dazu, die Gelegenheit zu nutzen, solange der Markt den Fortschritt der Pipeline noch ambivalent bewertet und das solide profitable Geschäftsmodell außer Acht lässt.