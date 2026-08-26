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    RHINOSHIELD AirX stellt GUINNESS-WORLD-RECORDS-Titel bei rekordbrechendem Falltest aus dem erdnahen Weltraum auf

    RHINOSHIELD AirX stellt GUINNESS-WORLD-RECORDS-Titel bei rekordbrechendem Falltest aus dem erdnahen Weltraum auf
    Foto: adobe.stock.com

    Jenseits von Kompromissen: Schutz auf Weltraum-Niveau neu definiert durch Leistung, Design und Kreislauffähigkeit

    TAIPEI, 26. August 2026 /PRNewswire/ -- RHINOSHIELD, der weltweit führende Anbieter von Schutzzubehör für technische Geräte, gab stolz bekannt, dass seine AirX Schutzhülle mit Luftpolster-Effekt am 24. Juni im Esrange Space Center in Schweden einen extremen Falltest unter weltraumnahen Bedingungen erfolgreich bestanden hat. Während des Tests wurde ein durch eine AirX-Hülle geschütztes Smartphone aus der Stratosphäre in einer Höhe von 30.607 m über dem Boden abgeworfen und sicherte sich damit den GUINNESS WORLD-RECORDS-Titel für „Der höchste Falltest eines Smartphones in einer Handyhülle (Natürliches Terrain)". Dieser Test bestätigt die umfassenden Schutzfunktionen des AirX und zeigt gleichzeitig, dass kompromissloser, leistungsstarker Schutz durch ein kreislauffähiges Design aus einem einzigen Material erreicht werden kann, das zu 100 % recycelbar ist – und setzt damit einen neuen Maßstab für „Schutz auf Weltraum-Niveau" bei Handyhüllen.

    RHINOSHIELD AirX Sets GUINNESS WORLD RECORDS Title in Record-Breaking Near-Space Drop Challenge

    „Wir wollten uns nicht mit herkömmlichem Fallschutz nach Militärstandard begnügen; wir wollten noch einen Schritt weiter gehen und uns der Herausforderung eines ‚Schutzes auf Weltraum-Niveau' stellen", sagte Eric Wang, Mitbegründer und CEO von RHINOSHIELD. „Für uns ist dieser Weltrekord mehr als nur eine Bestätigung der Leistungsfähigkeit unseres Produkts. Er zeigt der Branche, dass Kreislaufdesign keine Kompromisse bedeuten muss – es ist ein Weg, der es wert ist, beschritten zu werden, ein Weg, der Innovationen vorantreiben und noch höhere Standards setzen kann."    

    Das Dreifache der Reiseflughöhe eines Verkehrsflugzeugs: AirX erreicht mit 30.607 Metern den nahen Weltraum, bevor es zur Erde zurückkehrt, um ultimativen Schutz zu demonstrieren

    AirX wurde entwickelt, um neue Maßstäbe im Sturzschutz zu setzen, und ist RHINOSHIELDs Flaggschiff für umfassenden Geräteschutz. Inspiriert von Airbags und Luftpolstertechnologie verbindet AirX leistungsstarken Schutz mit RHINOSHIELDs charakteristischem Monomaterial-Design. Sein firmeneigenes, mehrschichtiges Schutzsystem gegen innere Schäden kombiniert stoßdämpfende Luftpolster mit einer hochbelastbaren, druckfesten Struktur, um Aufprallkräfte zu verteilen und das Gerät bei einem Sturz vor inneren Schäden zu schützen. Vor seiner offiziellen Markteinführung im Jahr 2025 durchlief AirX eine umfangreiche Reihe von Labortests. Dazu gehörten Fall-, Sturz- und Rolltests, Tests zur Widerstandsfähigkeit gegen innere Schäden, Torsions- und Luftdichtheitstests sowie Tests unter konstanten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen. So wurden die Schutzleistung und strukturelle Stabilität des AirX umfassend geprüft.    

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