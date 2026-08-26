🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer London Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer London Rolling

    US-Zollpanik

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Kupferpreis erreicht neue Rekordhöhen

    Kupferpreis auf Rekordkurs: Drohende US-Zölle ziehen Metall in US-Lager und verschärfen regionale Knappheit – auch Explorer wie Algo Grande Copper profitieren vom Momentum.

    US-Zollpanik - Kupferpreis erreicht neue Rekordhöhen

    Der Kupferpreis hat am Dienstag in New York ein neues Rekordniveau erreicht und sich auch in London wieder den historischen Höchstständen angenähert. Auslöser ist weniger ein klassischer Nachfrageschub als eine Verschiebung der globalen Metallströme: Die drohenden US-Importzölle ziehen raffiniertes Kupfer in amerikanische Lagerhäuser und verwandeln einen erwarteten globalen Überschuss zunehmend in physische Knappheit in anderen Weltregionen.

    Lageraufbau in den USA stützt Rekordpreise

    Der September-Kontrakt an der Comex stieg zeitweise auf einen historischen Höchststand von 6,7270 US-Dollar je Pfund (rund 14.830 US-Dollar je Tonne), bevor er sich bei 6,7125 US-Dollar einpendelte. Damit baut der amerikanische Markt seinen deutlichen Preisaufschlag von knapp 4 Prozent gegenüber der London Metal Exchange (LME) weiter aus. Auch in London blieb die Dynamik hoch: Der Dreimonatskontrakt erreichte im Handelsverlauf bis zu 14.343 US-Dollar je Tonne und notiert damit nur noch knapp unter seinem Allzeithoch aus dem Januar.

    Diese Entwicklung folgt auf eine Phase extremer Volatilität. Mitte August hatten stark steigende LME-Lagerbestände und schrumpfende Prämien für sofort verfügbares Metall den Preis kurzzeitig unter Druck gesetzt. Die Entspannung am Londoner Markt erwies sich jedoch als extrem kurzlebig. Zuletzt wurden Abzugsanträge über mehr als 65.000 Tonnen im LME-System registriert. Der Markt interpretiert diesen massiven Mittelabfluss als klaren Beweis dafür, dass Kupfer weiterhin unaufhaltsam in Richtung USA abfließt. Dort sind die Comex-Lagerbestände seit 46 Handelstagen ununterbrochen gestiegen und haben ein beispielloses Rekordniveau von über 675.000 Tonnen erreicht.

    Zollpolitik diktiert die globale Kupferbilanz

    Die aggressive US-Importdynamik – die Einfuhren nähern sich dem Rekordwert von 1,64 Millionen Tonnen aus dem Vorjahr – wird von der Sorge vor zukünftigen Handelsbarrieren getrieben. In Washington stehen weiterhin mögliche Strafzölle auf raffiniertes Kupfer von 15 Prozent ab 2027 und 30 Prozent ab 2028 im Raum.

    Diese politische Unsicherheit hebelt die eigentlichen fundamentalen Prognosen aus. Ursprünglich hatten Branchenbeobachter wie CRU für 2026 einen globalen Überschuss von fast 640.000 Tonnen erwartet. Doch das Metall ist nun in amerikanischen Lagerhäusern gebunden. Wenn die Importe in diesem Tempo anhalten, verhalte sich der Markt laut Analysten in der Realität längst wie ein Defizitmarkt. Die Ansichten über den weiteren Verlauf gehen jedoch auseinander: Während Experten von Bank of China International in naher Zukunft mit weiteren Höchstständen rechnen, verweisen Beobachter von Macquarie darauf, dass es Jahre dauern könnte, bis die gewaltigen US-Lagerbestände tatsächlich industriell verbraucht seien. Glencore-CEO Gary Nagle geht sogar davon aus, dass allein die endgültige politische Entscheidung über die Zölle den Markt beruhigen und die Preise drücken könnte – unabhängig davon, wie hoch die Abgaben letztlich ausfallen.

    Für den Moment bleibt jedoch nicht die absolute Fördermenge entscheidend, sondern die regionale Verfügbarkeit. Solange Kupfer in Erwartung neuer Zölle über den Atlantik abgezogen wird, wirkt ein theoretischer Überschuss im Rest der Welt wie reale Knappheit – eine Dynamik, die den Preis vorerst weiter antreiben dürfte.

    Auch Kupfer-Explorer profitieren

    Vom starken Anstieg des Kupferpreises profitieren mittlerweile nicht mehr ausschließlich die Produzenten sondern nun auch die Explorationsfirmen. So konnte zum Beispiel die kanadische Algo Grande Copper (TSX-V: ALGR; FRA: KM00), die sich gerade frisches Kapital besorgt, um die Exploration des vielversprechenden Adelita-Projekts in Mexiko zu beschleunigen, allein im vergangenen Monat einen Kursanstieg von mehr als 39% verzeichnen!

    Algo Grande hatte zuletzt zudem mit einer Reihe positiver Nachrichten vom Adelita-Projekt auf sich aufmerksam gemacht, unter anderem den Kupfer-Footprint auf dem Projekgebiet verdoppelt! Unter anderem angesichts dessen hatte man beschlossen, die geplanten Bohrarbeiten sowohl auszuweiten als auch zu beschleunigen – und in naher Zukunft dürften auch die ersten Ergebnisse der bisherigen Bohrungen aus dem Labor zurückkommen. Fallen diese positiv auf, dürfte das der Gesellschaft noch einmal neuen Schwung verschaffen, meinen wir.

     

    Jetzt keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

     

     

     

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

    Autor
    GOLDINVEST.de
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von GOLDINVEST.de
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Zollpanik Kupferpreis erreicht neue Rekordhöhen Der Kupferpreis hat am Dienstag in New York ein neues Rekordniveau erreicht und sich auch in London wieder den historischen Höchstständen angenähert. Auslöser ist weniger ein klassischer Nachfrageschub als eine Verschiebung der globalen Metallströme: Die drohenden US-Importzölle ziehen raffiniertes Kupfer in amerikanische Lagerhäuser und verwandeln einen erwarteten globalen Überschuss zunehmend in physische Knappheit in anderen Weltregionen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     