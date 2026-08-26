ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Aroundtown auf 'Hold' - Ziel 4 Euro
- Berenberg belässt Aroundtown auf Hold bei 4 Euro
- Aroundtowns Halbjahreszahlen besser als erwartet
- Berenberg hebt neue Dividendenpolitik hervor
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen seien etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach dem Zwischenbericht. Er hob zudem die neue Dividendenpolitik hervor./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 2,02 auf Tradegate (26. August 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,10 Mrd..
Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -0,99 %/+98,02 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 4 Euro
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Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939
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Ein (Nach-) Kauf drängt sich derzeit (noch) nicht auf.
Zahlen sehr gemischt / durchwachsen. Reicht wohl nicht um den Kurs um 10 % nach oben zu pushen; andererseits werden die Kurse meiner Einschätzung nach
GCP Anteil durch opportunistische Käufe auf 84% aktuell erhöht.
Es gab keine Höherbewertung der Immobilien. AT ist vorsichtiger als die Peers. Das ist insgesamt negativ.
LTV auf 43 ohne Perpetuals gestiegen, offenbar wurde viel investiert das aber erst in der Zukunft Geld einbringen wird. Man muss die Analystenkonferenz anhören um durchzublicken.
Viel Licht aber auch Schatten.