Berenberg belässt Aroundtown auf 'Hold' - Ziel 4 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 2,02 auf Tradegate (26. August 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,10 Mrd..

Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -0,99 %/+98,02 % bedeutet.