Deutsche Rohstoff Aktie fällt auf 83,40€ - 26.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Rohstoff Aktie. Sie fällt um -3,25 % auf 83,40€. Die Talfahrt der Deutsche Rohstoff Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 83,40€, mit einem Minus von -3,25 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Deutsche Rohstoff insgesamt ein Minus von -5,60 % zu verkraften.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,40 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Rohstoff um +75,84 % gewonnen.

Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,26 % 1 Monat +5,40 % 3 Monate -5,60 % 1 Jahr +118,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 26.08.2026, 12:29 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Ölpreisentwicklung und deren Einfluss auf die Deutsche Rohstoff. Diskutiert werden geopolitische Risiken, eine mögliche Entspannung im Iran- und Ukraine-Konflikt sowie ein dadurch drohendes Überangebot. Optimisten verweisen auf hohe Förderung, sinkende Break-even-Kosten, langfristige Cashflows und Werte aus Almonty sowie dem Metallportfolio. Andere halten die Aktie deutlich niedriger bewertet und warnen vor Konzentrations- und Ölpreisrisiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Rohstoff eingestellt.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 418,45 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Rohstoff

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,84 %. Equinor notiert im Minus, mit -0,20 %. ENI notiert im Minus, mit -1,42 %. Shell verliert -1,10 % TotalEnergies notiert im Minus, mit -2,06 %.

Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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