Deutscher Basketball Bund und Telekom verlängern Vertrag
- Telekom verlängert Kooperation bis Ende 2029
- MagentaTV und MagentaSport zeigen Spiele weiter live
- ProSiebenSat.1 zeigt künftige WM- und EM-Spiele
KÖLN (dpa-AFX) - Die deutschen Basketball-Nationalmannschaften werden auch in Zukunft bei der Deutschen Telekom zu sehen sein. Die bereits seit 2018 bestehende Zusammenarbeit wurde um vier weitere Jahre verlängert und läuft nun bis Ende 2029. Das abgeschlossene Paket umfasst die wichtigsten Freundschafts- und Testspiele der deutschen Nationalmannschaften der Frauen und Männer, darunter auch der Supercup. Die Partien werden bei MagentaTV sowie MagentaSport weiter live und kostenlos übertragen.
"Die Deutsche Telekom und MagentaTV sind für den deutschen Basketball seit vielen Jahren enorm wichtige Partner", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. "Gerade in den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viele großartige Momente erlebt." Dennis Schröder und Co. waren 2023 sensationell Weltmeister geworden und holten im vergangenen Jahr den EM-Titel.
Die Rechte an den Welt- und Europameisterschaften hatte sich zuletzt ProSiebenSat.1 gesichert. Die Sendergruppe wird als frei empfangbarer Partner alle Spiele der deutschen Nationalmannschaften bei der am 4. September beginnenden Frauen-Weltmeisterschaft in Berlin, der Männer-WM 2027 in Katar, die Frauen-EM 2027 sowie der Männer-EM 2029 übertragen./lar/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 29,12 auf Tradegate (26. August 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,84 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +20,32 %/+37,50 % bedeutet.
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Die Deutsche Telekom hat mit Starlink eine Vereinbarung geschlossen, nach der ab 2028 Satellite-to-Mobile in mehreren europäischen Ländern angeboten werden soll. Starlink soll dort die letzten Funklöcher schließen, insbesondere in Gebieten, in denen neue Funkmasten wegen Topografie, Naturschutz oder anderer Einschränkungen schwierig sind.
Die Telekom muss dann nicht für jedes abgelegene Tal einen teuren Funkmast bauen.
Funkmast + Glasfaser + Starlink = ein integriertes Netz.
Starlink ersetzt Mobilfunk nicht einfach
Heute ist Starlink Direct-to-Cell vor allem eine Ergänzung.
Die Deutsche Telekom selbst beschreibt Satellitennetzwerke deshalb als Ergänzung ihrer eigenen Infrastruktur.
Und Telekom-Chef Tim Höttges hat erst kürzlich sinngemäß darauf hingewiesen, dass Satellitentechnik beispielsweise nicht an Glasfaser herankommt, aber eine sehr interessante Ergänzung darstellt.
Das ist entscheidend.
Für die nächsten 10 Jahre gilt in etwa folgendes
Stadt: Glasfaser + 5G/6G → Telekom
Land: Glasfaser + Mobilfunk → Telekom
Berg, Wald, Meer, Naturschutzgebiet: Telekom + Starlink
Musk stellt keine strategische Gefahr für die Telekom dar. Aber: Er ist auch nicht irrelevant. Die Wahrheit liegt zwischen „harmlos“ und „Bedrohung“ – und klar auf der harmlosen Seite.
1. Mobilfunkmarkt (urban/suburban): Musk ist keine Gefahr
Hier ist die Lage eindeutig:
- Starlink kann keine urbanen Mobilfunknetze ersetzen.
- Latenz, Spektrumeffizienz, Kapazität – alles Welten unter 5G/6G.
- TMUS, Verizon, AT&T haben massive Spektrum‑Reserven, Starlink nicht.
- Die „Direct‑to‑Cell“-Demos sind Marketing, kein Ersatz für echte Mobilfunknetze.
Fazit: Im Kerngeschäft der Telekom (Mobilfunk, FWA, Glasfaser) ist Musk keine Bedrohung.
2. Nischenmärkte: Musk ist relevant, aber ungefährlich für DTE
Starlink ist stark in:
- Rural Broadband
- Maritime
- Aviation
- Remote IoT
- Katastrophenkommunikation
Das sind Nischen, die die Telekom nicht als Kernumsatztreiber braucht.
Fazit: Relevanz: ja. Gefahr: nein.
Richtig lustig wird's wenn SpaceX bei den C-Band-Auktionen nächstes Jahr in USA alles aufkauft mit seiner Finanzkraft.