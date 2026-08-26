Deutscher Basketball Bund und Telekom verlängern Vertrag

Die Rechte an den Welt- und Europameisterschaften hatte sich zuletzt ProSiebenSat.1 gesichert. Die Sendergruppe wird als frei empfangbarer Partner alle Spiele der deutschen Nationalmannschaften bei der am 4. September beginnenden Frauen-Weltmeisterschaft in Berlin, der Männer-WM 2027 in Katar, die Frauen-EM 2027 sowie der Männer-EM 2029 übertragen./lar/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 29,12 auf Tradegate (26. August 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,84 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +20,32 %/+37,50 % bedeutet.