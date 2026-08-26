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    Deutscher Basketball Bund und Telekom verlängern Vertrag

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom verlängert Kooperation bis Ende 2029
    • MagentaTV und MagentaSport zeigen Spiele weiter live
    • ProSiebenSat.1 zeigt künftige WM- und EM-Spiele
    Deutscher Basketball Bund und Telekom verlängern Vertrag
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KÖLN (dpa-AFX) - Die deutschen Basketball-Nationalmannschaften werden auch in Zukunft bei der Deutschen Telekom zu sehen sein. Die bereits seit 2018 bestehende Zusammenarbeit wurde um vier weitere Jahre verlängert und läuft nun bis Ende 2029. Das abgeschlossene Paket umfasst die wichtigsten Freundschafts- und Testspiele der deutschen Nationalmannschaften der Frauen und Männer, darunter auch der Supercup. Die Partien werden bei MagentaTV sowie MagentaSport weiter live und kostenlos übertragen.

    "Die Deutsche Telekom und MagentaTV sind für den deutschen Basketball seit vielen Jahren enorm wichtige Partner", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. "Gerade in den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viele großartige Momente erlebt." Dennis Schröder und Co. waren 2023 sensationell Weltmeister geworden und holten im vergangenen Jahr den EM-Titel.

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    Die Rechte an den Welt- und Europameisterschaften hatte sich zuletzt ProSiebenSat.1 gesichert. Die Sendergruppe wird als frei empfangbarer Partner alle Spiele der deutschen Nationalmannschaften bei der am 4. September beginnenden Frauen-Weltmeisterschaft in Berlin, der Männer-WM 2027 in Katar, die Frauen-EM 2027 sowie der Männer-EM 2029 übertragen./lar/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 29,12 auf Tradegate (26. August 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,84 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +20,32 %/+37,50 % bedeutet.





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