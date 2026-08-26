Max Schmidt von X Capital: „Käufer können wieder mehr mitreden“

Hand aufs Herz: Lohnt es sich trotz hoher Finanzierungskosten heute noch in Immobilien zu investieren?

Absolut. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen: Immobilien sind heute sogar noch attraktiver als zu Niedrigzinsphasen.

Das fängt bereits mit dem Thema Marktwert an. Als die Zinsen noch nahe null Prozent lagen, wurden Immobilien teilweise deutlich über ihrem eigentlichen Marktwert gehandelt. Für eine nachhaltige Wertentwicklung ist aber entscheidend, bereits beim Einkauf nicht zu teuer zu kaufen. Stichwort im Einkauf liegt der Gewinn.

Wichtig zu wissen: Heute ist das Angebot deutlich größer und die Nachfrage zurückgegangen. Dadurch können Verkäufer nicht mehr ohne Weiteres astronomische Preise aufrufen. Käufer können wieder mehr mitreden.

Was zusätzlich für die Immobilie als Kapitalanlage spricht: Die immensen neuen Steuervorteile. Durch den Zinsschock sind viele Investoren als Käufer weggebrochen. Um Investitionen in neuen Wohnraum wieder attraktiver zu machen, hat der Gesetzgeber die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten deutlich vergrößert.

Neben der klassischen linearen Abschreibung gibt es für bestimmte Neubauten inzwischen die degressive Abschreibung von 5 Prozent. Bei besonders energieeffizienten Neubauten mit KfW 40 QNG-Standard können teilweise zusätzliche 5 Prozent Sonderabschreibung in den ersten vier Jahren genutzt werden. Damit können sich die Abschreibungsmöglichkeiten gegenüber der klassischen 2 Prozent Abschreibung in den ersten Jahren unter bestimmten Voraussetzungen bis auf das Fünffache erhöhen.

Und das Beste: Immobilien funktionieren mit geringem Eigenkapitalaufwand im Verhältnis zum Kaufpreis. Fremdkapital über eine Bank kann Eigenkapitalrenditen von über 15% ermöglichen. In Summe entsteht so ein inflationsgeschütztes, krisenresilientes Invest, das nach zehn Jahren dann auch noch als vermietetes Objekt steuerfrei verkauft werden kann.

Was sind typische Fehler, die es zu vermeiden gilt?

Ich glaube, dass man dieses Thema nicht zerdenken sollte. Es gibt keine endlose Aufzählung von Aspekten, die einen verunsichern sollten.

Allerdings rate ich stark davon ab, ohne Strategie und emotionsgeleitet zu kaufen. Einfach irgendwo in einer Toplage zu kaufen, ist nicht automatisch ein gutes Invest. Ein Beispiel: Die Einzimmerwohnung in der Innenstadt von München erfüllt viele Wohnträume in Deutschland.

Da ich als Vermieter allerdings einen sehr hohen Einstiegspreis, niedrige Bruttomietrendite und nur wenige Zielgruppen in der Vermietung auf der Habenseite hätte, wäre das kein profitables Invest. Besser ist, sich die harten Zahlen anzuschauen und im Zweifel eher in einer wirtschaftlich interessanten B-Lage zu kaufen.

Wovon ich auch kein Fan bin, ist das Warten auf bessere Zeiten. Marktphasen mit deutlich niedrigen Zinsen fallen als Beispiel immer wieder. Günstige Finanzierungskosten hatten wir zwischen 2015 und 2022. Eine historische Ausnahme, die meines Erachtens nicht wiederkommt. Empfehlenswerter ist es, die neuen Realitäten anzunehmen und strategisch nach attraktiven Einstiegspreisen zu schauen.

Wo lohnt es sich heute zu kaufen?

Da gibt es viele Lagen in Deutschland, die gut performen. Wir als X Capital fokussieren uns auf bestimmte Standorte in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Diese Lagen glänzen durch attraktive Einstiegspreise, moderne Infrastruktur, prosperierende Wirtschaft, positive Demographiezahlen und stetige Nachfrage.

In NRW zählen wir Erkrath, Mettmann, Meerbusch, Neuss, Soest, Essen-Kettwig, Bochum, Dortmund Süd & West, Bergheim und Bedburg dazu.

In Baden-Württemberg fallen uns Schwäbisch Hall, Heilbronn, Ulm und Karlsruhe auf. Diese Lagen bewerten wir als sehr profitabel.

Was muss strategisch zuerst stehen: Steuerstrategie, Objektauswahl, Lage? Oder doch etwas ganz anderes?

Persönlich bin ich fest davon überzeugt, dass schlaue Investoren sich nicht für ein “Entweder-oder” entscheiden müssen. Klar ist, dass der Vermögensaufbau mit starken Eigenkapitalrenditen von zehn bis fünfzehn Prozent im Vordergrund steht.

Ohne durchdachtes System wird ein Invest aber nicht performen. Wichtige Fragen, die zu klären sind, lauten daher: Welche Lagen sind für mich interessant? Möchte ich die Immobilie als Nebeneinkunft betreiben oder direkt skalieren? Wohn-, Gewerbe- oder Ferienimmobilie? Wie sieht es mit dem Thema Steuern aus? Macht für mich eine vvGmbH, GbR oder Stiftung Sinn? Soll das Investment passiv erfolgen oder muss ich damit klarkommen, viel Zeit und Energie in die Instandhaltung zu setzen?

Bevor ich mich nicht intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt habe, sollte ich als Anleger auch nicht loslegen. Steht ein Plan, kann es in die Umsetzung gehen. Ohne individuelles Konzept und rein impulsiv wird das aber nichts werden.

Vor allem das Thema Neubau wird für viele Beobachter als Risiko gesehen. Wie stehen Sie dazu?

Neubau wird politisch stark gefördert. Der Gesetzgeber will, dass neue Wohnungen in ganz Deutschland entstehen. Unabhängig davon, ob im teils dünn besiedelten ländlichen oder in den pulsierenden Metropolen.

Auch das spiegelt sich beim Thema Steuern wider. Ein funktionierender Hebel ist die degressive AfA mit bis zu 5% Abschreibungsmöglichkeiten sowie 5% linear die ersten 4 Jahre statt 3% durch die lineare AfA.

Bei einem Gebäudewert von 300.000 EUR kommen so statt 9.000 Euro ganze 30.000 Euro im ersten Jahr zusammen. Wirtschaftlich betrachtet für den Anleger also ein großer Unterschied.

Nach einer sorgfältigen Prüfung des Bauträgers überwiegen für mich folglich bei einem Neubau klar die Vorteile. Das betrifft primär Energieeffizienz, Instandhaltung und langfristige Vermietbarkeit.

Ein Blick in die Glaskugel: Welche Preisentwicklungen erwarten Sie auf lange Sicht?

Ich gehe davon aus, dass die Preise für Wohnimmobilien tendenziell weiter steigen. Natürlich auch abhängig davon, wie gut der Objektzustand und die Lage sind.

Im Großen und Ganzen sorgt die Kombination aus stetiger Wohnraumverknappung und stabilem Zuzug für wahrscheinlich steigende Preise. Wer in der jetzigen Situation also wartet, riskiert später teurer einzukaufen.

Über Max Schmidt:

Bei X Capital verantwortet Max Schmidt den Bereich Kapitalanlage-Immobilien mit Fokus auf strategische Investmentkonzepte und langfristigen Vermögensaufbau.