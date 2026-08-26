AKTIEN IM FOKUS
Stahlwerte weiter stark erholt - China-Branche unter Druck
- Stahlwerte profitieren von Chinas Schwäche
- Salzgitter legt deutlich mehr als sieben Prozent zu
- Hohe Kosten und schwache Nachfrage belasten China
FRANKFURT/PARIS/STOCKHOLM/WIEN (dpa-AFX) - Aktien aus der europäischen Stahlbranche werden am Mittwoch vom Gegenwind für konkurrierende Unternehmen aus China gestützt. Vor allem galt dies für die Papiere von Salzgitter , die ihre jüngste Erholung mit einem Kurssprung um mehr als sieben Prozent fortsetzten. Sie näherten sich mit bis zu 57,30 Euro ihrem Juli-Hoch von 57,90 Euro.
Anteilsscheine von Thyssenkrupp stiegen um 3,4 Prozent auf ein Hoch seit 2018, obwohl sich der Kurs der zuletzt auch richtungsweisenden Marine-Tochter TKMS im Minus bewegte. Auf europäischer Bühne stiegen die Kurse von ArcelorMittal , Voestalpine und SSAB in Paris, Wien und Stockholm um bis zu 3,8 Prozent. Generell waren Rohstoffwerte in Europa besonders gefragt, darunter auch der Kupferkonzern Aurubis mit 2,6 Prozent Plus.
Am Markt wurde darauf verwiesen, dass die chinesischen Stahlhersteller derzeit unter Druck stünden wegen hoher Rohstoffkosten und einer schwachen Nachfrage. Dies könne die Verhältnisse am Weltmarkt etwas verrücken, der neben den geopolitischen Krisenherden auch von Handelshemmnissen auf die Probe gestellt wird. Europa verlangt neuerdings Antidumpingzölle auf Stahlimporte aus China und in den USA droht Präsident Donald Trump den Kanadiern mit hohen Abgaben.
Dominic O'Kane von JPMorgan hob am Mittwoch hervor, dass die Stahlproduktion in China in einem Zehn-Tage-Zeitraum nochmals um 7 Prozent nachgelassen habe auf annualisiert 909 Millionen Tonnen. Baoshan Iron & Steel aus China musste daher in seinem jüngsten Ergebnisbericht einen Rückgang des Nettogewinns ausweisen. Als Grund verwiesen die Chinesen neben einer schwachen Inlandsnachfrage auch auf Handelshemmnisse./tih/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 180,8 auf Tradegate (26. August 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -7,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,06 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,77 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -16,48 %/+37,36 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Aurubis - 676650 - DE0006766504
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🟢 Kupferpreis hoch → positiv für das Metallergebnis
🟢 Gold/Edelmetalle stark → zusätzlicher Gewinnhebel
🟢 Schwefelsäurepreise/-erlöse gut → klarer Ergebnistreiber
🟢 Recyclinggeschäft läuft gut
🟢 Aurubis hat nach 9 Monaten +31 % operatives EBT und erwartet das Jahresergebnis am oberen Ende der Prognose.
Mein Fazit: Fundamental bullish. Die Kombination aus Kupfer + Gold + Schwefelsäure spricht momentan für Aurubis. 👍
Quelle: KI
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man kann es sehen wie man will, aber wenn man die zahlen sieht und wie sich die inevstitionen in der zukunft positiv auf daas ergebnis auswirken werden, dann kann man sich wirklich fragen. wer verkauft gerade. die, die getreu dem motto "sell on good news" verkaufen oder die 10 oder 20% gewinn gemacht haben?