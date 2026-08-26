Stahlwerte weiter stark erholt - China-Branche unter Druck

man kann es sehen wie man will, aber wenn man die zahlen sieht und wie sich die inevstitionen in der zukunft positiv auf daas ergebnis auswirken werden, dann kann man sich wirklich fragen. wer verkauft gerade. die, die getreu dem motto "sell on good news" verkaufen oder die 10 oder 20% gewinn gemacht haben?





bin zweimal mit gewinn ausgestiegen und habe es verpasst wieder einzusteigen. investition nicht in die aktie selbst sondern in os mit laufzeiten 06/2027 habe ich um die 180€ gekauft gehabt. einige sogar um die 170€. die os haben heute ca. 25% verloren. einer ist derzeit mit ca. 45% in den miesen, den habe ich gekauft nachdem ich mit gewinn raus bin und einen neuen os gekauft gehabt. der andere habe ich wie oben beschriebne gekauft. dieser ist auch heute 26% im minus, aber dennoch mit ca. 10% im plus. habe heute einen os von societe generale gekauft, der hatte bessere konditionen. einstieg bei ca. 179 €, kurs wieder um die 182,90 € gewinn schon bei 5,33 %. sollte es dennoch weiter abwärts gehen, kaufe ich weiter nach.





in anbetracht der zahlen und die anhebung der prognose, die investitionen die den gewinn steigern werden. sehe ich den abverkauf als fehler an.