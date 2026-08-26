Nemetschek - Aktie mit schwachem Handelstag - 26.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Mit einer Performance von -1,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,53 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 64,55€, mit einem Minus von -1,90 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nemetschek in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,23 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +5,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nemetschek auf -29,79 %.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,12 % 1 Monat +14,07 % 3 Monate +1,23 % 1 Jahr -44,46 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 26.08.2026, 12:58 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,45 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,79 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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