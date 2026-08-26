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    Besonders beachtet!

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    Nemetschek - Aktie mit schwachem Handelstag - 26.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nemetschek Aktie bisher Verluste von -1,90 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Besonders beachtet! - Nemetschek - Aktie mit schwachem Handelstag - 26.08.2026
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

    Nemetschek Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Mit einer Performance von -1,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,53 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 64,55, mit einem Minus von -1,90 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nemetschek in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,23 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +5,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nemetschek auf -29,79 %.

    Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,12 %
    1 Monat +14,07 %
    3 Monate +1,23 %
    1 Jahr -44,46 %
    Stand: 26.08.2026, 12:58 Uhr

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,45 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk und Co.

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,79 %.

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    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    -2,20 %
    +5,12 %
    +14,07 %
    +1,23 %
    -44,46 %
    +6,78 %
    -19,72 %
    +263,00 %
    +1.125,71 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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