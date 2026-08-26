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    Besonders beachtet!

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    Basler - Aktie schießt in die Höhe - 26.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Basler Aktie bisher um +3,71 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Basler Aktie.

    Besonders beachtet! - Basler - Aktie schießt in die Höhe - 26.08.2026
    Foto: Basler AG

    Basler AG entwickelt und produziert Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen für Automatisierung, Medizintechnik, Verkehr und Retail. Kernprodukte sind Machine-Vision-Kameras, Embedded-Vision-Systeme und Software. Basler zählt zu den führenden Anbietern im industriellen Bildverarbeitungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allied Vision, Teledyne FLIR, IDS, Cognex. Stärken: breites Portfolio, hohe Zuverlässigkeit, starke OEM-Beziehungen, globale Vertriebsstruktur.

    Basler Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.08.2026

    Die Basler Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,71 % auf 23,750 zulegen. Das sind +0,850  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Basler Aktie. Nach einem Plus von +1,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 23,750. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Basler in den letzten drei Monaten Verluste von -20,55 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Basler Aktie damit um +2,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,53 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +47,81 % gewonnen.

    Basler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,59 %
    1 Monat -13,53 %
    3 Monate -20,55 %
    1 Jahr +45,20 %
    Stand: 26.08.2026, 12:58 Uhr

    Informationen zur Basler Aktie

    Es gibt 32 Mio. Basler Aktien. Damit ist das Unternehmen 748,13 Mio. € wert.

    JEFFERIES stuft BASLER AG auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    SONY GROUP CORPORATION, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,32 %.

    Basler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Basler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Basler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Basler

    +2,84 %
    +2,59 %
    -13,53 %
    -20,55 %
    +45,20 %
    +72,16 %
    -51,20 %
    +296,64 %
    +146,44 %
    ISIN:DE0005102008WKN:510200
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