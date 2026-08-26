Basler - Aktie schießt in die Höhe - 26.08.2026

Die Basler Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,71 % auf 23,750€ zulegen. Das sind +0,850 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Basler Aktie. Nach einem Plus von +1,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 23,750€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Basler AG entwickelt und produziert Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen für Automatisierung, Medizintechnik, Verkehr und Retail. Kernprodukte sind Machine-Vision-Kameras, Embedded-Vision-Systeme und Software. Basler zählt zu den führenden Anbietern im industriellen Bildverarbeitungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allied Vision, Teledyne FLIR, IDS, Cognex. Stärken: breites Portfolio, hohe Zuverlässigkeit, starke OEM-Beziehungen, globale Vertriebsstruktur.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Basler in den letzten drei Monaten Verluste von -20,55 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Basler Aktie damit um +2,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,53 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +47,81 % gewonnen.

Basler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,59 % 1 Monat -13,53 % 3 Monate -20,55 % 1 Jahr +45,20 %

Informationen zur Basler Aktie

Stand: 26.08.2026, 12:58 Uhr

Es gibt 32 Mio. Basler Aktien. Damit ist das Unternehmen 748,13 Mio. € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

SONY GROUP CORPORATION, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,32 %.

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Ob die Basler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Basler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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