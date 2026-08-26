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    Metaplanet Aktie fällt auf 1,6588€ - 26.08.2026

    Am 26.08.2026 ist die Metaplanet Aktie, bisher, um -3,48 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Metaplanet Aktie.

    Besonders beachtet! - Metaplanet Aktie fällt auf 1,6588€ - 26.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Metaplanet aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.08.2026

    Mit einer Performance von -3,48 % musste die Metaplanet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Metaplanet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,6588, mit einem Minus von -3,48 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Metaplanet in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,84 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metaplanet Aktie damit um +40,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Metaplanet eine negative Entwicklung von -25,26 % erlebt.

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    Metaplanet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +40,07 %
    1 Monat +35,07 %
    3 Monate +4,84 %
    1 Jahr -66,26 %
    Stand: 26.08.2026, 12:59 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Metaplanet-Aktie im Zuge eines steigenden Bitcoin-Kurses. Trotz hoher RSI-Werte bei Bitcoin und Metaplanet wird wegen eines mNAV unter 1 eher eine Seitwärtsphase als ein größerer Rücksetzer erwartet. Diskutiert werden zudem Metaplanets hoher durchschnittlicher Bitcoin-Einstiegskurs von 102.502 US-Dollar, mögliche Nachkäufe, das Ziel von 210.000 Bitcoin sowie eine mögliche Neubewertung bei weiter steigenden Kursen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Metaplanet eingestellt.

    Zur Metaplanet Diskussion

    Informationen zur Metaplanet Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,09 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Global Dividend Growth Split Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Metaplanet

    -3,98 %
    +40,07 %
    +35,07 %
    +4,84 %
    -66,26 %
    +2.605,25 %
    ISIN:JP3481200008WKN:A0DNH7
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