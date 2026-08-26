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    Besonders beachtet!

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    Intuit Aktie im freien Fall - 26.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Intuit Aktie bisher Verluste von -11,87 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intuit Aktie.

    Besonders beachtet! - Intuit Aktie im freien Fall - 26.08.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Intuit ist ein US-Softwarekonzern für Finanz- und Steuerlösungen. Hauptprodukte: TurboTax (Steuer), QuickBooks (Buchhaltung), Credit Karma (Kredit-Score), Mailchimp (Marketing). Starke Marktstellung bei KMU und Privatkunden in den USA, wachsend in Cloud- und Plattformdiensten. Wichtige Konkurrenten: H&R Block, Xero, Sage, FreshBooks. USP: integriertes Ökosystem, starke Marke, große Datenbasis und Automatisierung.

    Intuit Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 26.08.2026

    Die Intuit Aktie ist bisher um -11,87 % auf 269,60 gefallen. Das sind -36,30  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Intuit Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 269,60, mit einem Minus von -11,87 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Intuit abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -0,33 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,19 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Intuit einen Rückgang von -51,76 %.

    Intuit Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,55 %
    1 Monat +5,19 %
    3 Monate -0,33 %
    1 Jahr -51,50 %
    Stand: 26.08.2026, 12:59 Uhr

    Informationen zur Intuit Aktie

    Es gibt 274 Mio. Intuit Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,75 Mrd. € wert.

    Ist sie doch ein KI-Opfer?


    Die Intuit-Aktie konnte sich seit Anfang Juli stark von ihren heftigen Kursverlusten im ersten Halbjahr erholen. Doch am Mittwochmorgen erlebt diese Kurserholung mit einem Crash von -12% einen herben Dämpfer. Was ist geschehen und müssen sich Anleger nun auf noch größere Kursverluste einstellen? Starke Vergangenheitszahlen Intuit legte gestern Abend die Zahlen für das vierte Quartal […] The post Intuit-Aktie -12%: Ist sie doch ein KI-Opfer? first appeared on sharedeals.de.

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    Ob die Intuit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intuit

    -10,18 %
    -11,55 %
    +5,19 %
    -0,33 %
    -51,50 %
    -42,99 %
    -41,66 %
    +178,81 %
    +1.450,25 %
    ISIN:US4612021034WKN:886053
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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