Intuit Aktie im freien Fall - 26.08.2026

Die Intuit Aktie ist bisher um -11,87 % auf 269,60€ gefallen. Das sind -36,30 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Intuit Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 269,60€, mit einem Minus von -11,87 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Intuit ist ein US-Softwarekonzern für Finanz- und Steuerlösungen. Hauptprodukte: TurboTax (Steuer), QuickBooks (Buchhaltung), Credit Karma (Kredit-Score), Mailchimp (Marketing). Starke Marktstellung bei KMU und Privatkunden in den USA, wachsend in Cloud- und Plattformdiensten. Wichtige Konkurrenten: H&R Block, Xero, Sage, FreshBooks. USP: integriertes Ökosystem, starke Marke, große Datenbasis und Automatisierung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Intuit abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -0,33 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,19 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Intuit einen Rückgang von -51,76 %.

Intuit Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,55 % 1 Monat +5,19 % 3 Monate -0,33 % 1 Jahr -51,50 %

Informationen zur Intuit Aktie

Stand: 26.08.2026, 12:59 Uhr

Es gibt 274 Mio. Intuit Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,75 Mrd. € wert.

Die Intuit-Aktie konnte sich seit Anfang Juli stark von ihren heftigen Kursverlusten im ersten Halbjahr erholen. Doch am Mittwochmorgen erlebt diese Kurserholung mit einem Crash von -12% einen herben Dämpfer. Was ist geschehen und müssen sich Anleger nun auf noch größere Kursverluste einstellen? Starke Vergangenheitszahlen Intuit legte gestern Abend die Zahlen für das vierte Quartal […] The post Intuit-Aktie -12%: Ist sie doch ein KI-Opfer? first appeared on sharedeals.de.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

New York, New York--(Newsfile Corp. - August 25, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, announces it has filed a class action lawsuit on behalf of purchasers of common stock of Intuit Inc. (NASDAQ: INTU) between February 25, …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Paychex, Block (A) und Co.

Paychex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,24 %. Block (A) notiert im Minus, mit -0,49 %.

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Ob die Intuit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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