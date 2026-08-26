argenx Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 26.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die argenx Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,85 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der argenx Aktie. Nach einem Plus von +1,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 909,50€, mit einem Plus von +3,85 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von argenx einen Gewinn von +30,64 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die argenx Aktie damit um +7,26 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,19 %. Im Jahr 2026 gab es für argenx bisher ein Plus von +28,38 %.

Während argenx heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,01 %.

argenx Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,26 % 1 Monat +13,19 % 3 Monate +30,64 % 1 Jahr +56,65 %

Informationen zur argenx Aktie

Stand: 26.08.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 63 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,74 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Argenx von 960 auf 1400 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Xian Deng sieht den Antikörperspezialisten als "seltene, äußerst erfolgreiche Wachstumsstory" …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Biogen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. UCB notiert im Minus, mit -1,47 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -0,79 %.

argenx Aktie jetzt kaufen?

Ob die argenx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur argenx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.