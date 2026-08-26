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    Dollarpreis

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    EUR/USD stabil bei 1,16625 USD

    EUR/USD seitwärts – Kurs unverändert bei 1,16625 USD.

    Dollarpreis - EUR/USD stabil bei 1,16625 USD
    Foto: adobe.stock.com
    EUR/USD tritt auf der Stelle. Mit -0,10 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,16625USD.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,15 %
    1 Monat +2,35 %
    3 Monate +0,26 %
    1 Jahr +0,13 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,119496USD. Heute steht er bei 1,16625USD. Das Investment wäre auf 1.041,76USD gewachsen – eine Steigerung von +4,18 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Erholung des EUR/USD: Nach Stabilisierung an 1,15 und Unterstützung am Januartief gelang der Ausbruch über 1,1650. Bei 1,17 pausiert die Dynamik; kurzfristig wird ein Rücksetzer auf 1,1630–1,1650 beziehungsweise 1,1575/1,1561 diskutiert. Hält die Unterstützung, gelten 1,1742 und 1,18 als nächste Ziele; unter 1,15 droht eine erneute Schwächephase.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Zur EUR/USD Diskussion

    Informationen zum US-Dollar

    Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/USD

    -0,07 %
    -0,15 %
    +2,35 %
    +0,26 %
    +0,13 %
    +7,79 %
    -0,79 %
    +4,18 %
    +21,01 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275




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