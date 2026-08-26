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    Pinnacle verlängert die Frist für den Abschluss der Privatplatzierung bis zum 26. September 2026

    Pinnacle verlängert die Frist für den Abschluss der Privatplatzierung bis zum 26. September 2026
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. August 2026 / IRW-Press / Pinnacle Silver and Gold Corp. (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) ("Pinnacle" oder das “Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen von der TSX Venture Exchange (die „TSXV“ oder die „Börse“) die Genehmigung erhalten hat, den Abschlusstermin der am 13. Juli 2026 angekündigten, nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) bis zum 26. September 2026 zu verlängern. Das Angebot umfasst bis zu 20.000.000 Einheiten (die „Einheiten“), wobei jede Einheit zu einem Preis von 0,11 $ aus einer Stammaktie („Aktie“) am Kapital der Gesellschaft und einem halben Aktienkaufwarrant („Warrant“) besteht. Jeder ganze Warrant ist innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,16 $ in eine weitere Aktie umwandelbar. Im Zusammenhang mit dem Angebot können Vermittlerprovisionen gezahlt werden. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten eine Stammaktie zu einem Preis von 0,16 $ pro Aktie zu erwerben.

     

    Wie bereits berichtet, wurde am 7. August 2026 eine erste Tranche, bestehend aus 5.928.000 Einheiten, mit einem Bruttoerlös von 652.080 $ abgeschlossen.

     

    Der aus dem Angebot erzielte Nettoerlös wird zur Weiterentwicklung des hochgradigen Gold-Silber-Projekts El Potrero in Durango (Mexiko), für Projektbewertungen sowie für das allgemeine Betriebskapital verwendet.

     

    Über das Potrero Projekt

     

    El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

     

    Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

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