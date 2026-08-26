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    Nicht nur Nvidia: Diese zwei Tech-Aktien stehen vor dem Härtetest

    Im Schatten von Nvidia legt am Mittwochabend auch Salesforce seine Zahlen vor. Benjamin Feingold von IK Invest spricht im wO Trading Desk über die passenden Zertifikate für den KI-Abend.

    Für Sie zusammengefasst
    • Salesforce profitiert vom abflauenden KI-Pessimismus
    • SK Hynix setzt weiter auf starke Chipnachfrage
    • Anleger nutzen Zertifikate für Salesforce und SK Hynix
    • Report: KI braucht Strom
    Trading Desk - Nicht nur Nvidia: Diese zwei Tech-Aktien stehen vor dem Härtetest
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    Salesforce hatte 2026 bislang einen schweren Stand. Die Aktie litt unter der Sorge, dass Künstliche Intelligenz klassische Softwareanbieter verdrängen könnte. Doch diese Befürchtung hat sich zuletzt abgeschwächt.

    Viele Unternehmen setzen inzwischen selbst auf KI, um ihre Produkte und Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Die SaaS-Apokalypse habe sich nicht bewahrheitet, erklärt Feingold. Denn auch Salesforce profitiere von diesem Stimmungsumschwung und will sein Angebot mit KI ausbauen.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Auch für den südkoreanischen Speicherchip-Hersteller SK Hynix steht mit den Nvidia-Earnings auch einiges auf dem Spiel. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Zulieferern von Nvidia und war einer der großen Gewinner des KI-Booms.

    Seit April hatte sich die Aktie nahezu verdreifacht, bevor eine Korrektur von rund 50 Prozent folgte. Feingold sieht langfristig weiterhin Chancen, da die Nachfrage nach Speicherchips für Rechenzentren hoch bleibt.

    Gleichzeitig warnt er vor Risiken durch neue Wettbewerber, insbesondere aus China. Für SK Hynix setzt er daher auf einen konservativen Call-Optionsschein mit langer Laufzeit bis 2027.

    Wie Anleger mit Zertifikaten in dieser Lage handeln können, erklärt Feingold in der neuen Ausgabe des wallstreetONLINE Trading Desk.

     

    Salesforce Discount-Put-Optionsschein, WKN: VY0QAY Basispreis: 240 USD Floor: 220 USD Max. Auszahlung: 2,00 USD Laufzeit: 19.03.2027 Akt. Kurs: 1,18 EUR / 1,19 EUR Seitwärtsrendite: 44% (77,9% p.a.)

    SK Hynix Call-Optionsschein, WKN: PM8J7Y Basispreis: 140 USD Laufzeit: 19.03.2027 Akt. Kurs: 3,85 EUR / 3,87 EUR Omega: 2,5 / Delta: 0,70

     

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    Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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