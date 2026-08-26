Nicht nur Nvidia: Diese zwei Tech-Aktien stehen vor dem Härtetest

Viele Unternehmen setzen inzwischen selbst auf KI, um ihre Produkte und Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Die SaaS-Apokalypse habe sich nicht bewahrheitet, erklärt Feingold. Denn auch Salesforce profitiere von diesem Stimmungsumschwung und will sein Angebot mit KI ausbauen.

Salesforce hatte 2026 bislang einen schweren Stand. Die Aktie litt unter der Sorge, dass Künstliche Intelligenz klassische Softwareanbieter verdrängen könnte. Doch diese Befürchtung hat sich zuletzt abgeschwächt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch für den südkoreanischen Speicherchip-Hersteller SK Hynix steht mit den Nvidia-Earnings auch einiges auf dem Spiel. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Zulieferern von Nvidia und war einer der großen Gewinner des KI-Booms.

Seit April hatte sich die Aktie nahezu verdreifacht, bevor eine Korrektur von rund 50 Prozent folgte. Feingold sieht langfristig weiterhin Chancen, da die Nachfrage nach Speicherchips für Rechenzentren hoch bleibt.

Gleichzeitig warnt er vor Risiken durch neue Wettbewerber, insbesondere aus China. Für SK Hynix setzt er daher auf einen konservativen Call-Optionsschein mit langer Laufzeit bis 2027.

Wie Anleger mit Zertifikaten in dieser Lage handeln können, erklärt Feingold in der neuen Ausgabe des wallstreetONLINE Trading Desk.

Salesforce Discount-Put-Optionsschein, WKN: VY0QAY Basispreis: 240 USD Floor: 220 USD Max. Auszahlung: 2,00 USD Laufzeit: 19.03.2027 Akt. Kurs: 1,18 EUR / 1,19 EUR Seitwärtsrendite: 44% (77,9% p.a.)

SK Hynix Call-Optionsschein, WKN: PM8J7Y Basispreis: 140 USD Laufzeit: 19.03.2027 Akt. Kurs: 3,85 EUR / 3,87 EUR Omega: 2,5 / Delta: 0,70

🔔 Kein Setup mehr verpassen? wallstreetONLINE TV abonnieren, um jeden Mittwoch um 13:00 Uhr direkt live dabei zu sein!

Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 192,49 $ , was einem Rückgang von -9,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!