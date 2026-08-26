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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Argenx auf 'Buy' - Ziel 1400 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Argenx-Kursziel auf 1400 US-Dollar an
    • Analystin sieht Argenx als seltene Wachstumsstory
    • Vyvgart soll rund 20 Milliarden Dollar Umsatz bringen
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Argenx auf 'Buy' - Ziel 1400 Dollar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Argenx von 960 auf 1400 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Xian Deng sieht den Antikörperspezialisten als "seltene, äußerst erfolgreiche Wachstumsstory" innerhalb der Branche. Wie sie am Dienstag schrieb, hält sie die Erfolgsstory trotz des inzwischen mehr als verdreifachten Aktienkurses in den vergangenen 5 Jahren noch lange nicht für auserzählt. Für das Flaggschiffmedikament Vyvgart sieht sie ein Umsatzpotenzial von rund 20 Milliarden Dollar. Mit der Plattformtechnologie komme man zudem weg von der hohen Abhängigkeit vom Erfolg von Vyvgart./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 907 auf Tradegate (26. August 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um +6,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 56,12 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 946,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von +0,33 %/+56,08 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 1400 US-Dollar



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