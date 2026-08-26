Nach Dick's Sporting Goods beißt jetzt auch dieser US-Einzelhändler ins Gras!

Das schränkt die finanziellen Spielräume für Konsumausgaben ein und belastet immer stärker auch die Geschäftsentwicklung von US-Einzelhändlern, wie zuletzt Walmart und am Dienstag Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods bewiesen haben, der mit seinen schwachen Zahlen die gesamte Branche, darunter auch Adidas und Puma , belastet hat. Am Mittwoch trifft es mit Bath & Body Works die nächste Kette.

Die Vermögensungleichheit in den USA wächst immer weiter. Während gut situierte Haushalte von den anhaltend starken Aktienmärkten profitieren, fehlt unteren Einkommensgruppen angesichts steigender Benzin-, Strom- und Lebensmittelpreisen immer häufig selbst für elementare Ausgaben das Geld. Auch Durchschnittsverdiener geraten immer stärker unter Druck.

Nicht nur für das Nötigste fehlt immer häufiger das Geld

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch Bath & Body Works kämpft mit rückläufigen Geschäften

Der auf Kosmetik- und Sanitätsprodukte sowie Accessoires spezialisierte US-Einzelhändler konnte die Umsatzerwartungen zwar um 10 Millionen US-Dollar übertreffen, lieferte mit 1,51 Milliarden US-Dollar aber ein Ergebnis um 2,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Die größten Einbußen verzeichnete Bath & Body Works im stationären Nordamerika-Geschäft, wo die Erlöse um 5,4 Prozent zurückgingen. Die Verluste konnten teilweise durch einen stärkeren Direktvertrieb (+3,0 Prozent) und internationales Wachstum (+24,9 Prozent) ausgeglichen werden.

Um seine Profitabilität zu stärken, schloss das Unternehmen netto insgesamt 33 Filialen, darunter 10 direkt verwaltete sowie 23 Franchise-Stores, was das Umsatzergebnis ebenfalls belastet hat.

Zollrückzahlungen stärken einmalig das Gewinnergebnis

Auf der Ertragsseite legte Bath & Body Works einen bereinigten Gewinn (Non-GAAP) von 0,62 US-Dollar je Aktie vor, womit die Schätzungen um 38 Cent übertroffen werden konnten. Im Vorjahresquartal hatte der pro Anteil erzielte Gewinn bei 0,30 US-Dollar gelegen.

Allerdings: Der überwältigende Teil der vermeintlich übertroffenen Gewinnerwartungen ging auf das Konto von Zollrückzahlungen in Höhe von 80 Millionen US-Dollar. Ohne diese Rückerstattung hätte das Gewinnergebnis 0,31 US-Dollar je Aktie betragen.

Insgesamt erwirtschaftete Bath & Body Works einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 118,0 Millionen US-Dollar. Im gesamten ersten Halbjahr lagen die Nachsteuererträge bei 301 Millionen US-Dollar, womit sich das Unternehmen gegenüber dem Vorjahresergebnis von 169,0 Millionen US-Dollar deutlich steigern konnte.

Ausblick enttäuschend, schwaches drittes Quartal erwartet

Seinen Ausblick auf das Gesamtjahr hat Bath & Body Works angehoben. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich jetzt auf 2,60 bis 2,80 US-Dollar belaufen, womit die Erwartungen von 2,65 US-Dollar knapp geschlagen werden konnten.

Die Umsatzprognose sieht einen Rückgang der Verkäufe von -4 bis -2,5 Prozent vor. Damit drohen höhere Einbußen als von Analystinnen und Analysten befürchtet, welche von -2,7 Prozent ausgegangen sind. Vor allem im dritten Quartal droht nach Einschätzung des Managements eine schwache Entwicklung. Hier sind Einbußen von 2,5 bis 5,0 Prozent erwartet.

Aktie vorbörslich volatil, weitere Verluste drohen

In der US-Vorbörse zeigten sich Anlegerinnen und Anleger zunächst erfreut über das vermeintlich gute Abschneiden und die Aktie kletterte nach einem ganz schwachen Vortag (-8,3 Prozent) in Richtung der Marke von 20 US-Dollar. Doch nach Bekanntwerden der Prognose wechselte das Vorzeichen rasch und das Papier büßte weitere 3,5 Prozent ein.

Damit summieren sich die Verluste gegenüber dem Stand vor einem Jahr auf fast 50 Prozent, während seit dem Jahreswechsel ein Minus von etwa 16 Prozent zu Buche steht. Kommt es im regulären Handel nicht noch zu einer Gegenwehr der Bullen, trübt sich die charttechnische Ausgangslage weiter ein – erst vor wenigen Tagen ist es mit einem Death Cross der Durchschnittslinien zu einem markanten Verkaufssignal gekommen.

Fazit: Viel Gegenwind, aber auch eine attraktive Bewertung

Aus einer fundamentalen Perspektive wird Bath & Body Works dagegen immer attraktiver. Für 2026 steht auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung (und einem vorbörslichen Kurs von etwa 17 US-Dollar) ein KGV von 6,1 bis 6,5 zu Buche - das liegt deutlich unter dem 5-Jahres-Mittel von knapp 11. Gegenüber dem Branchendurchschnitt von 16,1 ist der Abschlag sogar noch höher.

Auch bei vielen anderen Kennziffern präsentiert sich Bath & Body Works in einer guten Verfassung, darunter insbesondere auch bei der Dividendenrendite, die mit 4,55 Prozent inzwischen fast um das Doppelte über der historischen Norm liegt. Insgesamt bewertet das Börseninformationsportal SeekingAlpha die Aktie mit der Schulnote "1".

Gelingt es Bath & Body Works daher, die Ertragslage spätestens zum wichtigen Weihnachtsgeschäft zu stabilisieren und den Käuferinnen und Käufern der Aktie, einen Boden zu bilden, könnte hier mittelfristig eine äußerst aussichtsreiche Einstiegschance vorliegen. Gelingt das allerdings nicht, ist das Unternehmen ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr den stark vom Binnenkonsum abhängigen USA und ihren Verbraucherinnen und Verbrauchern langsam, aber sicher das Geld ausgeht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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