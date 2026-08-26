Drohnen an Flughäfen verursachen Millionenschäden

BERLIN (dpa-AFX) - Drohnenvorfälle an deutschen Flughäfen haben vergangenes Jahr nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) einen Schaden von vielen Millionen Euro verursacht. "2025 ist durch Betriebsunterbrechungen wegen Drohnen ein Schaden von 60 Millionen Euro entstanden, mit Folgekosten waren es 160 Millionen Euro", sagte BDL-Präsident und Düsseldorfer Flughafenchef Lars Redeligx der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Die Ereignisse in Leipzig haben eindringlich gezeigt, dass die Bedrohungslage eine andere ist als vor ein paar Jahren. Das ist ein Sicherheitsthema und ein wirtschaftliches."

Am 4. August war im Sicherheitsbereich des Flughafens Leipzig/Halle zwischen ukrainischen Frachtmaschinen eine Drohne entdeckt worden. Die Bundesanwaltschaft sprach von einem "schwerwiegenden Angriff auf die Transport- und Logistikinfrastruktur in Deutschland". Es besteht zwar die Vermutung, dass Russland dahinterstecken könnte, geklärt ist die Urheberschaft aber noch nicht.