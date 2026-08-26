Schaeffler plant Batterie-Allianz mit CATL

Der Automobilzulieferer Schaeffler (Vorzugsaktie: DE000SHA0100) sucht nach Mitteilung vom 20.8. den Schulterschluss mit CATL, dem chinesischen Weltmarktführer bei Batterietechnologien. Gemeinsam sollen Batteriemanagementsysteme und „X-in-1“-PowerBoxen für Europas Autobauer entwickelt werden, ein Kundenprojekt ist bereits gewonnen. Schaeffler bringt Software, Systemintegration, Fertigung und Kundenzugang in Europa ein, CATL dagegen seine Zelltechnik und Großserienkompetenz. Schaefflers Ergebnisse waren zuletzt gemischt: In H1 stagnierte der Umsatz bei 11,7 Mrd. Euro, die bereinigte EBIT-Marge stieg auf 4,7 Prozent. Die E-Mobilität wuchs um 7,7 Prozent, schrieb operativ aber weiter 402 Mio. Euro Verlust. Zugleich kappte Schaeffler das Umsatzziel für 2028. Die CATL-Allianz stärkt Schaefflers Angebot, zeigt aber auch, wo die technologische Macht sitzt.



Discount-Strategie mit 14,9 Prozent Puffer (Dezember)



Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (DE000PM0ZEK4) bietet bei einem Preis von 6,50 Euro einen Puffer von 14,9 Prozent. Die Maximalrendite liegt bei 0,50 Euro oder 26,1 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 mindestens auf Höhe des Caps bei 7 Euro notiert, sonst erfolgt eine Aktienlieferung.



Bonus-Strategie mit 27,4 Prozent Puffer (Dezember)



Das Bonus-Zertifikat mit Cap der SG mit der ISIN DE000FD3QFY8 ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 8 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 5,50 Euro bis zum 18.12.26 nie verletzt wird, gibt’s den Bonusbetrag. Beim Kaufpreis von 7,44 Euro liegt der maximale Gewinn bei 0,56 Euro oder 21,3 Prozent p.a. Im negativen Szenario gibt’s eine Aktie. Pricing mit kleinem Abgeld von knapp 2 Prozent.



Einkommensstrategie mit 16,5 Prozent Zinsen p.a. und 20,8 Prozent Puffer (Juni)



Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DN3GDU2 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Zins von 16,5 Prozent p.a. Der Einstieg unter pari steigert die effektive Rendite auf 17,6 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.6.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 6 Euro schließt, ansonsten gibt’s 166 Aktien laut Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 6 Euro, Bruchteile in bar).



ZertifikateReport-Fazit: Noch bleibt die Absichtserklärung vage: Volumen, Zeitplan, Kosten und Details zu Rechten am geistigen Eigentum sucht man vergeblich. Schaeffler als Motion-Technology-Spezialist bringt vor allem seinen Kundenzugang ein. Wer grundsätzlich positiv gestimmt ist, aber lieber mit Puffer operiert, kann mit den Zertifikaten bereits von seitwärtslaufenden Notierungen profitieren.



Autor: Thorsten Welgen



Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Schaeffler Aktien oder von Anlageprodukten auf Schaeffler Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.



Quelle: zertifikatereport.de

Schreibe Deinen Kommentar