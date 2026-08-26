Apple glänzt mit Rekordquartal

Auch Apple (US0378331005) hat in Q3 kräftig zugelegt. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 109,4 Mrd. US-Dollar, der Nettogewinn um 27 Prozent auf 29,8 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn je Aktie legte um 29 Prozent auf 2,02 US-Dollar zu. iPhone und Mac erzielten Rekordumsätze, während das iPad schwächer abschnitt. Die Servicesparte wuchs um 12 Prozent auf 30,7 Mrd. US-Dollar und ergänzt das Hardwaregeschäft. Positiv wirkten Zollrückerstattungen: Sie erhöhten die Bruttomarge um rund 2 Prozentpunkte auf 50,1 Prozent. Ohne diesen Effekt wäre das Bild weniger glänzend. Apple treibt seine US-Produktion voran: Am 13.8. eröffnete der Konzern in Houston ein Zentrum für moderne Fertigung. Dort werden bereits KI-Server gebaut; noch 2026 soll die Fertigung des Mac mini beginnen. Das stärkt Apples KI-Infrastruktur und verringert Lieferkettenrisiken.



Discount-Strategie mit 8,5 Prozent Puffer (Dezember)



Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley (DE000MM83ZA8) bietet beim Preis von 243,50 Euro einen Puffer von 8,5 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 300 US-Dollar ergibt sich bei gleichbleibenden Wechselkursen eine Renditechance von ca. 13,50 Euro oder 17,5 Prozent p.a., sofern der Schlusskurs am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Caps liegt. Barausgleich in allen Szenarien.



Discount-Strategie mit 15,1 Prozent Puffer (März)



Schließt die Aktie am 19.3.27 auf oder über dem Cap von 280 US-Dollar, dann bringt das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FE055S6 zum Kaufpreis von 225,50 Euro bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 14,50 Euro der 11 Prozent p.a., andernfalls Aktienlieferung.



Bonus-Strategie mit 19,5 Prozent Puffer (März)



Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PM4DA25) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 340 US-Dollar umgerechnet in Euro, wenn die Aktie bis zum 19.3.27 niemals die Barriere bei 250 US-Dollar verletzt. Beim Kaufpreis von 264,50 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 26,80 Euro oder 18,5 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien. Kein Aufgeld!



ZertifikateReport-Fazit: Hohe Kundentreue und das wachsende Service-Geschäft bleiben die zentralen Wachstumstreiber bei Apple. Neue KI-Produkte eröffnen zusätzliche Chancen, während hohe Bewertung und harter Wettbewerb Risiken bleiben. Wer aktuell eine defensive Positionierung sucht, greift zu dem Zertifikat, das zur persönlichen Risikobereitschaft passt. Wechselkursrisiko (Euro-Aufwertung) bedenken.



Autor: Thorsten Welgen



Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple Aktien oder von Anlageprodukten auf Apple Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.



Quelle: zertifikatereport.de

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