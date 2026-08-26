Big-Tech investiert mehr in Künstliche Intelligenz, als die Bilanzen verraten

Der Grund: Ein erheblicher Teil ihrer künftigen finanziellen Verpflichtungen taucht nicht in den Bilanzen auf.

Doch diese Zahlen vermitteln längst nicht das vollständige Ausmaß der künftigen Ausgaben, zu denen sich die Google-Mutter Alphabet, Meta Platforms, Oracle und viele andere Unternehmen verpflichtet haben. Das zeigt eine aktuelle Recherche des Wallstreet-Journals.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Ausmaße der Investitionen sind dabe gewaltig: Neun führende Tech-Unternehmen haben insgesamt rund 3 Billionen US-Dollar an außerbilanziellen Verpflichtungen, die größtenteils mit KI zusammenhängen. Alphabet gibt beispielsweise gut 800 Milliarden US-Dollar für Investitionen im Bereich KI aus. Verpflichtungen und Verträge diesbezüglich laufen zum Teil bis 2054.

Das geht aus einer Analyse der Fußnoten in den jüngsten Pflichtberichten der Unternehmen an die US-Börsenaufsicht SEC durch das Wall Street Journal hervor.

Diese Verpflichtungen wachsen schneller als die Investitionsausgaben. Diese außerbilanziellen Verpflichtungen waren damit etwa dreimal so hoch wie die Verbindlichkeiten aus bestehenden Leasingverträgen und langfristigen Krediten.

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Die großen US-Technologiekonzerne gehen diese enormen Verpflichtungen auf Grundlage von Annahmen darüber ein, wie groß die Nachfrage nach KI-Rechenleistung und wie verfügbar KI-Hardware in einigen Jahren sein wird. Sie hoffen, dass sie ihre Verpflichtungen problemlos mit künftigen Einnahmen erfüllen können, sobald Verbraucher und Unternehmen KI in immer mehr Bereichen ihres Alltags und Geschäfts einsetzen.

Sollten sich diese Annahmen über die technologische Entwicklung und die Nachfrage als falsch erweisen, könnten sich die Vereinbarungen zur Sicherung künftiger Kapazitäten als enorme Belastung für die Tech-Konzerne und ihre Investoren erweisen.

Das Argument, dass die großen Techkonzerne im Vergleich zur Dotcom-Blase heute Geld verdienen und auf einem sicheren Cashberg sitzen, wurde nicht zuletzt durch die letzten Quartalsberichte erschüttert, als viele der namhaften Unternehmen einen negativen Cashflow aufwiesen, unter anderem auch Alphabet.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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