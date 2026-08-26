Kupfer – das Metall des KI-Booms

Der Kupferpreis kennt derzeit kein Halten: An der LME stieg der Preis von rund 13.000 US-Dollar pro Tonne Ende Juni auf aktuell 14.290 US-Dollar, Mitte August wurden sogar schon 14.912 US-Dollar gezahlt. Getrieben wird der Markt durch hohen Wettbewerb um sog. Kupfer-Konzentrate, Minenausfälle und Förderprobleme in wichtigen Abbauländern sowie geringe Investitionen in neue Minen. Zugleich wächst der Bedarf für Stromnetze, Elektroautos sowie Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Die Aussicht auf neue US-Zölle zieht zudem Metall in amerikanische Lager und verknappt das Angebot. Spekulative Käufe und ein schwächerer Dollar verstärken die Bewegung. Dennoch gibt es Rückschlagrisiken: Steigende Lagerbestände, eine Abkühlung in China, eine schwächere Weltkonjunktur oder ein stärkerer US-Dollar könnten den Preis drücken. Zudem droht auf dem hohen Preisniveau mehr Angebot durch den Einsatz von Recyclingmaterial. Auch die Auflösung großer Finanzpositionen könnte heftige Ausschläge auslösen.

Der Klassiker: Der Kupfer-ETC (TR) der BNP Paribas mit der ISIN DE000PB8C0P8 bildet den nächstfälligen Futures-Kontrakt an der LME ab, der üblicherweise am stärksten auf News reagiert. Da das Verwaltungsentgelt von derzeit 0,90 Prozent pro Jahr nur über das Bezugsverhältnis auf täglicher Basis entnommen werden kann, liegt dieses aktuell bei 0,01085. Die Partizipationsrate beträgt jedoch 1:1, sodass die Preisbewegungen exakt abgebildet werden. Wie im Futures-Markt üblich, können bei Roll-Vorgängen in einer steigenden Terminkurve (Contango) Rollverluste und bei einer fallenden Terminkurve (wie aktuell: leichte Backwardation) Rollgewinne anfallen. Der Spread des ETCs beträgt 1,33 Euro, was 1 Prozent entspricht (ca. 143 US-Dollar hochgerechnet auf eine Tonne Kupfer).

Währungsgesichert und roll-optimiert: Gerade längerfristig orientierte Anleger im Euro-Raum wollen weder vom hochvolatilen US-Dollar abhängen noch mit Roll-Kosten konfrontiert werden. Beide Risiken reduziert der RICI Enhanced Kupfer (ER) Index Euro Hedge ETC der BNP Paribas mit der ISIN DE000PZ9REC4 erheblich. Er investiert über diverse Fälligkeiten der Terminkurve und sichert die Währung über Terminverkäufe der US-Dollar-Position ab. Bei dieser indexbasierten Anlagelösung fällt ein Verwaltungsentgelt von 1,2 Prozent p.a. an, der Spread beträgt 1,35 Euro oder 1 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Wer nicht auf Kupferminen, sondern direkt auf das Metall setzen will, könnte sich für ETCs als kurz-, mittel- oder langfristige Beimischung entscheiden und damit die Diversifikation seines Depots stärken. Diese Anlagelösungen sind besichert: eine Tochter der der Deutschen Börse, Clearstream Frankfurt AG, überwacht die Sicherheitenstellung der BNP Paribas (aber: kein Kapitalschutz!).

Autor: Thorsten Welgen



Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kupfer oder von Anlageprodukten auf Kupfer dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.



Quelle: zertifikatereport.de