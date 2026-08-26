Jefferies hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 97 Euro - 'Buy'

Da hier offenbar eine rund fünf Jahre alte Great-Panther-Geschichte ausgegraben wird, um meine Beiträge zu Redcare ad hominem zu diskreditieren, einmal die tatsächliche Chronologie. Die steht schließlich bis heute öffentlich bei WO und ist ziemlich leicht nachprüfbar. https://www.wallstreet-online.de/diskussion/500-beitraege/11…

Vorweg: Ja, ich war bei Great Panther 2021 zeitweise ausgesprochen bullish. Einige meiner damaligen Erwartungen haben sich im Nachhinein als falsch erwiesen. Das habe ich übrigens bereits damals eingeräumt und nicht erst fünf Jahre später.

Was allerdings reichlich irreführend ist, ist die daraus hier gebastelte Kurzfassung:

„dogweiler quasselt die Leute in Great Panther rein – dann folgt die Insolvenz.“

Denn sie lässt praktisch alles weg, was zwischen meiner ursprünglichen positiven Einschätzung und der viel späteren Insolvenz tatsächlich passiert ist.

Schon im Februar 2021 habe ich in die extreme Kursrally hinein Aktien verkauft und das im Thread ausdrücklich offengelegt. Am 11.02. schrieb ich beispielsweise:

„Disclaimer: Ich bin (und war gestern) als Verkäufer unterwegs, aus Portfolio-technischen Gewichtungsgründen.“

Damals blieb ich fundamental noch bullish. Das änderte sich aber mit den folgenden operativen Enttäuschungen erheblich.

Nach der Prognosesenkung im Mai 2021 schrieb ich am 26.05. (#7.553) über meine bisherige Einschätzung ausdrücklich:

„Was mein ‚Gerede‘ betrifft, so ist dieses selbstredend im Lichte dieser Entwicklungen ‚überholt‘. Nur Anfänger halten stur an einer einmal getroffenen Entscheidung fest und warten darauf ‚recht zu bekommen‘.“

Am selben Tag (#7.554) erklärte ich meine bisherige These angesichts der neuen Zahlen für

„endgültig vom Tisch“

und schrieb, ich sähe für die kommenden 9–12 Monate „wenig bis keine Phantasie auf steigende Kurse“. Mein Fazit damals:

„Mein Geduldsfaden ist gestern jedenfalls gerissen.“

Und weil hier offenbar der Eindruck erzeugt werden soll, ich hätte eigene Fehleinschätzungen nie eingeräumt, ebenfalls wörtlich aus meinem Posting vom 26.05.2021 (#7.556):

„Wenn Du hören willst, dass ich mich geirrt habe, so stehe ich vollkommen dazu.“

Eine Woche später wurde ich konkret gefragt, wann ich wieder einsteigen bzw. nachkaufen würde. Meine Antwort am 03.06.2021 (#7.582):

„Ganz ehrlich? Aktuell gar nicht. […] Daher würde ich eher weiter abbauen in Stärke hinein.“

Am 10.06.2021 (#7.595) wurde es noch kürzer:

„Ich will sowieso nur noch verkaufen und Ende.“

Und am 09.07.2021 (#7.624) war öffentlich dokumentiert, dass meine Position inzwischen bereits halbiert war:

„Ich bleibe GPL auch mit halber Position treu!“

Der Vollständigkeit halber: Danach wurde ich aufgrund zwischenzeitlich besserer operativer Nachrichten wieder optimistischer. Auch das werde ich hier nicht unterschlagen. Im Juli bewertete ich die Zahlen wieder positiver und nach einem Finanzierungsdeal schrieb ich im September sogar noch einmal „2022 wird ein GPL Jahr!“.

So funktioniert Börse nun einmal: Neue Fakten → neue Bewertung. Man kann dabei erneut falschliegen.

Nach den nächsten Enttäuschungen war für mich dann allerdings endgültig Schluss.

Am 04.11.2021 (#7.739) schrieb ich:

„Ich habe heute meinen jahrelangen Anlagebestand liquidiert – meine Konsequenzen damit endgültig gezogen.“

und weiter:

„[…] mit 99% der Aktien des Sektors (oder gar des globalen Kurszettels) kann man eher seriös Geld verdienen als mit einer GPL. Die gehört abgewickelt oder aufgekauft […] Man muss also selbst – aktiv – Schlussmachen oder man macht das Drama bis ans bittere Ende mit. Auf letzteres hatte ich keinen Bock…“

Fünf Tage später kam die nächste Not-Kapitalerhöhung. Meine Einschätzung dazu am 09.11.2021 (#7.755) dürfte selbst mit sehr viel Fantasie kaum als „Reinquasseln“ missverstanden werden können:

„Diese Bude ist weiter ein klarer Verkauf / Short. Nur um Missverständnissen vorzubeugen und nein ich werde nicht zurückkaufen.“

Das war im November 2021.

Die Insolvenz kam erst erheblich später.

Man kann mir also völlig zu Recht vorhalten, dass meine ursprüngliche Investmentthese zu Great Panther falsch war. Das tue ich selbst. Wer an der Börse lange genug aktiv ist und behauptet, noch nie mit einer Einschätzung danebengelegen zu haben, dürfte ohnehin ein interessantes Verhältnis zur Wahrheit haben.

Was man aus der tatsächlichen Postinghistorie aber kaum seriös machen kann, ist die hier suggerierte Geschichte eines dogweiler, der Anleger in Great Panther „reingequatscht“ und das Unternehmen anschließend bis zum bitteren Ende schöngefärbt hätte.

Ich habe meine Einschätzung öffentlich geändert, meine Position deutlich reduziert, meinen kompletten Anlagebestand schließlich liquidiert und anschließend öffentlich und unmissverständlich „Verkauf / Short“ geschrieben.

Alles davon steht noch heute im Great-Panther-Thread.

Wer meine heutige Einschätzung zu Redcare für falsch hält, darf sie sehr gerne anhand meiner Zahlen, Annahmen und Argumente zu Redcare zerlegen. Genau dafür ist ein Aktienforum da.

Und falls mir zu TUI konkret etwas vorgeworfen werden soll: ebenfalls gerne mit Beitrag, Datum und konkreter Aussage. Dann kann man darüber sachlich reden.

Mit „Börsenlehrer“, „Helden“, „LangWeiler“ oder fünf Jahre alten, selektiv erzählten Geschichten lässt sich dagegen schwer eine Investmentthese zu Redcare diskutieren.

Damit ist das Thema Great Panther für mich hier erledigt.