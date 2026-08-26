Börsen Update Europa - 26.08. - MDAX stark +1,06 %

Der MDAX steht bei 32.566,70 PKT und gewinnt bisher +1,06 %. Top-Werte: Salzgitter +7,82 %, Kion Group +5,10 %, ThyssenKrupp +4,54 % Flop-Werte: Nemetschek -2,43 %, SILTRONIC AG -2,01 %, Porsche AG -1,49 %

Der DAX steht bei 26.343,35 PKT und gewinnt bisher +0,27 %. Top-Werte: Heidelberg Materials +4,14 %, Deutsche Bank +4,12 %, MTU Aero Engines +2,90 % Flop-Werte: SAP -3,60 %, Siemens Energy -1,36 %, Zalando -1,21 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:44) bei 4.030,44 PKT und fällt um -0,46 %.

Top-Werte: Bechtle +3,97 %, Evotec +3,81 %, Jenoptik +2,29 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -3,68 %, SAP -3,60 %, Nemetschek -2,43 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.477,14 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.

Top-Werte: Deutsche Bank +4,12 %, argenx +3,01 %, SAFRAN +2,47 %

Flop-Werte: SAP -3,60 %, TotalEnergies -2,14 %, ENI -1,50 %

Der AT 20 steht aktuell (13:59:43) bei 6.725,94 PKT und steigt um +0,77 %.

Top-Werte: voestalpine +3,61 %, Andritz +2,71 %, PORR +2,42 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,95 %, OMV -0,59 %, Verbund Akt.(A) -0,59 %

Der CH 20 bewegt sich bei 14.578,06 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: Holcim +2,87 %, CIE Financiere Richemont +2,09 %, Amrize +1,89 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,03 %, Novartis -0,92 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,81 %

Der FR 40 steht bei 8.486,59 PKT und gewinnt bisher +0,41 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +3,29 %, SAFRAN +2,47 %, Accor +1,95 %

Flop-Werte: Capgemini -2,89 %, TotalEnergies -2,14 %, Renault -1,44 %

Der SE 30 steht bei 3.329,57 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,95 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,92 %, Swedbank Shs(A) +0,90 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -2,88 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,07 %, Telia Company -0,93 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.780,00 PKT und steigt um +0,89 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,32 %, Public Power +1,93 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,37 %

Flop-Werte: Viohalco -0,98 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,59 %, Jumbo -0,23 %