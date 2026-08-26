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    Besonders beachtet!

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    J.M. Smucker Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 26.08.2026

    Am 26.08.2026 ist die J.M. Smucker Aktie, bisher, um +4,42 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der J.M. Smucker Aktie.

    Besonders beachtet! - J.M. Smucker Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 26.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    J.M. Smucker ist ein US-Lebensmittelkonzern mit Fokus auf Markenprodukte für Frühstück, Snacks und Haustierfutter. Kernmarken: Smucker’s, Jif, Folgers, Meow Mix. Starke Position im nordamerikanischen Markenartikelhandel. Wichtige Wettbewerber: Nestlé, Kraft Heinz, General Mills, Mars. USP: starke Traditionsmarken, hohe Regalpräsenz, Fokus auf wachstumsstarke Segmente wie Kaffee und Pet Food.

    J.M. Smucker aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.08.2026

    Die J.M. Smucker Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,42 % auf 112,20 zulegen. Das sind +4,75  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die J.M. Smucker Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 112,20, mit einem Plus von +4,42 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die J.M. Smucker Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +27,24 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die J.M. Smucker Aktie damit um +11,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,66 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von J.M. Smucker +35,29 % gewonnen.

    Während J.M. Smucker heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,04 %. Damit gehört J.M. Smucker heute zu den auffälligeren Werten.

    J.M. Smucker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,43 %
    1 Monat +9,66 %
    3 Monate +27,24 %
    1 Jahr +18,77 %
    Stand: 26.08.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur J.M. Smucker Aktie

    Es gibt 107 Mio. J.M. Smucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,02 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    General Mills, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. Mondelez International Registered (A) notiert im Plus, mit +0,24 %. The Kraft Heinz Company notiert im Minus, mit -0,02 %.

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    Ob die J.M. Smucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur J.M. Smucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    J.M. Smucker

    +2,42 %
    +10,57 %
    +10,25 %
    +26,35 %
    +17,90 %
    -16,14 %
    +6,26 %
    -11,17 %
    +223,82 %
    ISIN:US8326964058WKN:633835
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