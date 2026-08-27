Analyst entdeckt neuen Milliardenmarkt für Meta

Analyst Mark Mahaney sieht ab 2027 eine potenzielle zusätzliche Brutto-Umsatzchance von bis zu 22 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Diese könnten sich vor allem durch die Vermarktung freier KI-Rechenleistung ergeben.

Die hohen Investitionen von Meta in künstliche Intelligenz sorgen an der Börse zuletzt für Nervosität. Innerhalb des letzten Monats hat die Aktie über 6 Prozent verloren. Doch die milliardenschwere KI-Infrastruktur könnte Meta laut Evercore einen bislang unterschätzten Wachstumstreiber bescheren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mahaney erhöhte sein Kursziel für Meta von 820 auf 860 US-Dollar. Ausgehend vom Kurs von 559 US-Dollar entspricht das einem Aufwärtspotenzial von mehr als 50 Prozent.

Cloud-Geschäft könnte Milliarden bringen

Meta betreibt derzeit kein öffentliches Cloud-Geschäft. Berichten zufolge könnte sich das ändern. Mit einer Sparte namens "Meta Compute" könnte das Unternehmen Teile seiner gewaltigen Rechenzentrumsinfrastruktur kommerzialisieren.

Bis 2027 will Meta insgesamt rund 14 Gigawatt Kapazität ans Netz bringen und arbeitet zudem an eigenen Iris-Chips.

"In einem Markt, in dem fast jeder große Betreiber ausverkauft ist, wäre Meta ein sehr seltener potenzieller Verkäufer überschüssiger Kapazitäten", schrieb Mahaney.

Würde Meta lediglich 0,5 bis 1 Gigawatt seiner Rechenleistung extern anbieten, könnten daraus laut Evercore jährlich zwischen 11 und 22 Milliarden US-Dollar Umsatz entstehen.

Zusätzliche Potenzial bei günstiger Bewertung

Mahaney betrachtet die überschüssige Rechenleistung als eine Art "Call Option" für Anleger. Das mögliche Geschäft mit externen Kunden sollte seiner Ansicht nach zwar nicht als dauerhaft verlässliche Cloud-Einnahmequelle in die Bewertung einfließen. Die Chance auf zusätzliche Milliardenumsätze könnte jedoch ein weiteres Argument für die Meta-Aktie liefern.

Auch die vergleichsweise niedrige Bewertung spricht aus Sicht des Analysten für weiteres Potenzial. Meta wird derzeit mit rund dem 17-Fachen der für die kommenden zwölf Monate erwarteten Gewinne gehandelt. Damit bewegt sich das Bewertungsmultiple nur etwa 10 Prozent über dem niedrigsten Niveau der vergangenen drei Jahre.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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