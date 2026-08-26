RBC stuft Broadcom auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri geht optimistisch in den Quartalsbericht des KI-Konzerns, wie er am Dienstag schrieb. Pajjuri geht davon aus, dass die Erwartungen dank des Netzwerk-Geschäfts leicht übertroffen und die Geschäftsjahresziele etwas aufgestockt werden. Im Fokus stehe der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027. Die Nachfrage nach den KI-Chips (TPU) bleibe solide./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:40 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:40 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 306,8EUR auf Tradegate (26. August 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.





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