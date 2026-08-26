Deutsche Bank Aktie - Ausbruch gelungen?

Die Aktie der Deutschen Bank legt heute um gut vier Prozent zu, im Xetra-Handel. Damit beendet das Papier ein Konsolidierungsphase, die, im Prinzip, schon vor rund einem Jahr begonnen hat und die Deutsche Bank-Aktie im März diesen Jahres auf unter 25 Euro drückte. Nun notieren die Blauen bei 34,60 Euro, was ein neues Jahreshoch und tatsächlich auch der höchste Schlussstand sei 2011(!) wäre. Eine Bullenfalle oder doch mehr? Weiterlesen