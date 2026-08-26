Gegenwind für BYD, Xiaomi & Co: Nach Xpeng sorgen jetzt diese Zahlen für Ärger!

Für Anlegerinnen und Anleger ist das äußerst schmerzhaft. So hat beispielsweise BYD gegenüber seinen im vergangenen Jahr erzielten Allzeithoch zeitweise mehr als die Hälfte an Wert verloren. Zuletzt ist zwar eine Erholungsrallye angelaufen, doch die könnte bereits wieder vorbei sein, nachdem es Xpeng am Montag nicht gelungen ist, mit seinen Zahlen zu überzeugen , und jetzt auch Mitbewerber Li Auto mit rückläufigen Erlösen zu kämpfen hat, wie die am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen zeigen.

Die einst gefeierte chinesische E-Automobilbranche steckt ebenso wie deutsche Fahrzeughersteller in der Krise. Zwar sind Unternehmen wie BYD und Xiaomi technologisch führend bei E-Antrieben und überzeugen mit einem gegenüber westlichen Herstellern attraktiven Preis-Leistungsverhältnis, doch die Überkapazitäten, die auch durch verstärkte Exporttätigkeiten nicht aufgegangen werden können, belasten die Margen und damit auch die Betriebsergebnisse.

Nicht nur die deutsche, auch die chinesische Autobranche steckt in der Krise

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rückläufige Absatzzahlen belasten das Umsatzergebnis von Li Auto

Li Auto hat sich auf die Herstellung von E-Fahrzeugen mit sogenannten Range-Extendern, also kleinen, reichweitensteigernden Verbrennungsmotoren spezialisiert. Außerdem bedient das Unternehmen vor allem das Premium-Segment mit großräumigen Vans und Familienautos. Das sorgte lange für einen großen Verkaufserfolg und stetig steigende Absatzzahlen.

Doch beim Umsatz hat das Unternehmen jetzt einen Rückschlag verzeichnet. Obwohl die Erlöse mit 3,78 Milliarden US-Dollar die Schätzungen um 10 Millionen US-Dollar schlagen konnten, büßte Li Auto gegenüber dem Vorjahresquartal 10 Prozent seines Umsatzes ein. Ursache hierfür waren um 11,5 Prozent geringere Verkaufszahlen. Insgesamt lieferte der Konzern 98.330 Fahrzeuge aus. Werden nur die aus Fahrzeugverkäufen erzielten Erlöse betrachtet, fiel der Umsatz sogar um 16,7 Prozent.

Vorzeichenwechsel bei der Profitabilität, dreistelliger Nettoverlust

Immerhin die Ertragserwartungen konnte Li Auto erfüllen. Bereinigt (Non-GAAP) erlitt das Unternehmen ein Verlust in Höhe von 0,22 US-Dollar je Hinterlegungsschein (ADS). Vor einem Jahr war noch ein Gewinn von 0,19 US-Dollar je ADS gelungen. Der gesamte auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallende Nettoverlust belief sich auf 251,2 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus verzeichnete Li Auto Barmittelabflüsse in Höhe von 191,7 Millionen US-Dollar – das stellt allerdings keine bilanzielle Herausforderung dar, denn der Konzern ist mit liquiden Reserven von rund 13 Milliarden US-Dollar weiterhin hervorragend kapitalisiert.

Ausblick enttäuscht, anhaltende Margenschwäche befürchtet

Für das kommende Quartal rechnet das Management mit 95.000 bis 100.000 Fahrzeugverkäufen, was gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg zwischen 1,9 und 7,3 Prozent und damit eine Erholung gegenüber dem Vorquartal bedeuten würde.

Nach Einschätzung des Unternehmens dürfte der Margendruck jedoch anhalten, sodass für die Erlöse mit 3,9 Milliarden US-Dollar beziehungsweise einer Veränderung von -2,8 bis +2,3 Prozent gerechnet wird. Das liegt weit unter den Schätzungen der Analystinnen und Analysten, welche mit einem Umsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

Aktie vorbörslich mit -1,5 Prozent noch gut bedient

In der US-Vorbörse reagieren Anlegerinnen und Anleger zurückhaltend. Die Aktie büßte am Mittag rund 1,5 Prozent an Wert ein. Damit ist Li Auto angesichts der rückläufigen Erlöse sowie insbesondere der schwachen Umsatzprognose für das kommende Quartal noch gut bedient – zugegeben hatte die Aktie in diesem Jahr aber auch schon vor den Zahlen 27,5 Prozent an Wert eingebüßt.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr stand sogar ein Minus von knapp 46 Prozent zu Buße. Hier ist also bereits viel Negatives eingepreist. Trotzdem könnten die Kursverluste erst einmal anhalten, nachdem die neuerlichen Abgaben die Position der Aktie unterhalb der 50-Tage-Linie festigen und neue 52-Wochen-Tiefs nicht weit entfernt sind, die neue Verkaufssignale bedeuten würden.

Fazit: Kein Investment-Case, hier geht es bestenfalls seitwärts

Auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung bietet Li Auto gegenwärtig keinen Anlass, hier Kapital zu binden. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein kleiner Gewinn erwartet, der zu einem KGV von fast 500 führt. Für 2027 wird zwar eine Gewinnexplosion und ein KGV von etwa 11 erwartet – genau das ist angesichts der anhaltenden Absatz- und Margenschwäche aber zu bezweifeln.

Gleichzeitig sind die Abwärtsrisiken überschaubar, da das EV/EBITDA-Verhältnis angesichts der großen Liquiditätsposition bei 2,0 und damit um 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch das Kurs-Buchverhältnis ist mit 1,2 sehr vorteilhaft. Das für die Aktie wahrscheinlichste Szenario ist daher ohne eine signifikante Margenexpansion ein volatiler Seitwärtstrend. Davon kann man als Trader profitieren, aber in der Regel nicht als Anlegerin.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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