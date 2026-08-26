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    KI-Sicherheit um jeden Preis

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    Anthropic fragt Bewerber: Was, wenn die Aktie auf null fällt?

    Anthropic könnte beim Börsengang mit 2 Billionen US-Dollar bewertet werden. Ausgerechnet jetzt prüft das KI-Unternehmen, wie wichtig Bewerbern ihr künftiges Aktienvermögen ist.

    Für Sie zusammengefasst
    • Anthropic prüft Bewerber auf KI-Sicherheitswerte
    • Zwei Billionen verschärfen den Wertekonflikt
    • Sicherheitsregeln kosten Anthropic bereits Geschäfte
    • Report: KI braucht Strom
    KI-Sicherheit um jeden Preis - Anthropic fragt Bewerber: Was, wenn die Aktie auf null fällt?
    Foto: Don Feria - FR170768 AP

    Anthropic steuert auf einen möglichen Börsengang mit einer Bewertung von 2 Billionen US-Dollar (rund 1,7 Billionen Euro) zu – und fragt Bewerber ausgerechnet jetzt, wie sie reagieren würden, wenn der Aktienkurs auf null fällt. Dahinter steckt ein Konflikt, der mit der möglichen Milliardenbewertung immer größer wird: Wie viel sind KI-Sicherheit und die eigenen Prinzipien noch wert, wenn plötzlich das persönliche Vermögen daran hängt?

    Wie Axios berichtet, fragt Anthropic Bewerber im Auswahlprozess unter anderem, wie sie reagieren würden, wenn das Unternehmen seine KI-Ambitionen eines Tages aus Sicherheitsgründen aufgeben würde – und der Aktienkurs dadurch auf null fällt. Ein Bewerber antwortete: "Ich war ehrlich und sagte: 'Nein, ich wäre nicht glücklich, wenn der Aktienkurs auf 0 sinken würde'". Dem Interviewer soll diese Antwort nicht gefallen haben.

    Hinter der ungewöhnlichen Frage steckt ein reales Problem für Anthropic-Chef Dario Amodei. Er soll sich Sorgen machen, dass die enormen finanziellen Anreize Mitarbeiter anziehen oder halten könnten, denen Geld wichtiger ist als die Sicherheitsprinzipien des Unternehmens. Anthropic versucht sich seit Jahren mit einem stärkeren Fokus auf KI-Sicherheit von Konkurrenten wie OpenAI abzugrenzen. In der eigenen Werteerklärung heißt es: "Letztendlich ist die Mission der Grund, warum wir alle hier sind."

    Gleichzeitig muss Anthropic im Kampf um die besten KI-Talente selbst tief in die Tasche greifen. Für Softwareentwickler werden Grundgehälter zwischen 320.000 und 405.000 US-Dollar angeboten. Mehr als 500 Stellen sind derzeit offen. Einige Bewerber geben laut Bloomberg sogar mehrere Tausend US-Dollar für privates Interview-Coaching aus, um ihre Chancen auf einen der begehrten Jobs zu erhöhen.

    Der mögliche Börsengang könnte diesen Konflikt noch verschärfen. Anthropic beschäftigt mehr als 2.500 Menschen, viele davon mit Unternehmensanteilen. Bei einer Bewertung von 2 Billionen US-Dollar könnten zahlreiche Mitarbeiter zu Millionären werden. Gleichzeitig warnt Amodei selbst vor einer extremen Konzentration des durch KI geschaffenen Vermögens. Er schrieb, ein solches Ausmaß könne "die Gesellschaft spalten". 

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    Anthropic hat bereits gezeigt, dass Sicherheitsregeln im Zweifel Geschäft kosten dürfen: Das Unternehmen lehnte einen Vertrag mit dem US-Militär ab, der eine uneingeschränkte Nutzung seiner Technologie ermöglicht hätte, und begrenzte aus Sicherheitsgründen den Zugang zu seinem leistungsfähigsten Cybersecurity-Modell. Die Null-Dollar-Frage im Bewerbungsgespräch ist deshalb mehr als ein Gedankenspiel: Sie testet, wie viel die eigenen Prinzipien wert sind, wenn plötzlich das eigene Vermögen daran hängt. 

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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