Klondike Gold meldet zusätzliche Gold-Royalty-Einnahmen bei Montana Creek, gibt Phase 2 des Bohrprogramms 2026 bekannt und stellt Explorationsupdate bereit

26. August 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) („Klondike Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, zusätzliche Gold-Royalty-Einnahmen von Armstrong Mining Corp. im Zusammenhang mit den laufenden Placer-Goldbetrieben im Placer-Konzessionsgebiet Montana Creek bekannt zu geben. Das Unternehmen hat zudem ein detailliertes Hyperspektral-Scanprogramm über 22.352,1 m Bohrkern abgeschlossen und bereitet den Beginn von Phase 2 seines Diamantbohrprogramms 2026 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Klondike District im Bergbaugebiet Dawson im kanadischen Territorium Yukon vor.

Höhepunkte

- Einnahmen aus Royalties für Montana Creek gestiegen: Bis 23. August 2026 wurden kumulative Royalty-Einnahmen für 2026 in Höhe von 377,7 oz Seifenflockengold mit einem Reinheitsgrad von etwa 82 % erzielt, was einer Steigerung von 201,6 oz seit dem Update des Unternehmens vom 23. Juli 2026 entspricht. Nach der Raffination wurden dem Unternehmen etwa 306 oz raffiniertes Gold mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % gutgeschrieben.

- Hyperspektralanalyse abgeschlossen: Hyperspektrales Scannen von 22.352,1 m Bohrkern abgeschlossen. Die Analyse ist im Gange und soll quantitative Alterationskartierungen liefern, um die Identifizierung und Zielermittlung von Alterationen in Zusammenhang mit der Goldmineralisierung zu unterstützen.

- Phase-2-Bohrungen: Bis zu 8.000 m an Diamantbohrungen sollen im September 2026 beginnen. Die Zielermittlung von Phase-2-Bohrungen stützt sich auf detaillierte Strukturkartierungen, hyperspektrale Alterationsanalysen und laufende geologische Interpretationen des Unternehmens.

- Analyseergebnisse von Phase 1 noch ausstehend: Die Analyseergebnisse für die 7.697,17 m an NTW-Diamantbohrungen in 34 Bohrlöchern im Rahmen von Phase 1 des Explorationsprogramms 2026 sind noch ausstehend.

- Exploration im Distriktmaßstab: Detaillierte und regionale Strukturkartierungen und -analysen werden fortgesetzt und in hyperspektrale Daten integriert, um die Bohrziele innerhalb des Projekts Klondike District zu verfeinern.

- Geplante aktualisierte Mineralressourcenschätzung: Die Arbeiten an einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung („MRE“) unter Einbeziehung der zwischen 2022 und 2026 durchgeführten Bohrungen sind im Gange. Der Abschluss der aktualisierten MRE ist zurzeit für die erste Hälfte des Jahres 2027 vorgesehen.

Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, sagte:

„Wir freuen uns, nach dem Abschluss von Phase 1 direkt in die nächste Stufe unseres Explorationsprogramms 2026 überzugehen. Die Integration von Strukturkartierungen, hyperspektralen Alterationsdaten und unserem sich weiterentwickelnden geologischen 3D-Modell hilft uns dabei, Ziele zu präzisieren, während wir unser Verständnis des Distrikts Klondike weiter vertiefen. Da für September bis zu 8.000 m an Phase-2-Bohrungen geplant sind und die Analyseergebnisse von Phase 1 noch ausstehend sind, gehen wir davon aus, dass die restlichen Explorationsarbeiten dieses Jahres zusätzliche Informationen für die aktualisierte Mineralressourcenschätzung liefern werden, die für die erste Hälfte des Jahres 2027 angestrebt wird. Gleichzeitig bieten die fortlaufenden Einnahmen aus den Gold-Royalties von Montana Creek eine immer wertvollere Quelle für nicht verwässernde Finanzierungen, die unsere laufenden Explorations- und Ressourcenerschließungsarbeiten unterstützen.“

Explorationsupdate

Das Unternehmen treibt sein systematisches Explorationsprogramm beim Projekt Klondike District weiter voran. LithologIQ aus Montréal (Québec) hat das hyperspektrale Scannen vor Ort von 22.352,1 m Bohrkern abgeschlossen. Die Analyse des hyperspektralen Datensatzes ist im Gange und soll quantitative Informationen über Alterationssignaturen liefern, die mit goldmineralisierten Strukturen in Zusammenhang stehen. Die Ergebnisse werden in detaillierte und regionale Strukturkartierungen, die geologische Interpretation sowie in das sich weiterentwickelnde geologische 3D-Modell des Unternehmens integriert, um das Verständnis der Steuerungsfaktoren der Mineralisierung zu verbessern und Bohrziele zu verfeinern.

Auch die detaillierten und regionalen Strukturkartierungen und -analysen auf dem gesamten Projekt Klondike District werden fortgesetzt. Diese Arbeiten dienen dazu, die geologischen Interpretationen im Umfeld bekannter mineralisierter Zonen zu verfeinern und Möglichkeiten für Folgeexplorationen in anderen Bereichen innerhalb des unternehmenseigenen Landpakets im Distriktmaßstab zu identifizieren.

Auf Grundlage dieser laufenden Arbeiten bereitet das Unternehmen den Beginn von Phase 2 seines Diamantbohrprogramms 2026 vor, das ab September 2026 bis zu 8.000 m an zusätzlichen Bohrungen umfasst. Phase 2 soll vorrangige Ziele erproben, die durch die Integration von Strukturkartierung, Alterationsmineralogie, geologischen Interpretationen und Ergebnissen des laufenden Explorationsprogramms des Unternehmens identifiziert wurden.

Die Analyseergebnisse des Phase-1-Programms des Unternehmens, das 7.697,17 m an Diamantbohrungen in 34 Bohrlöchern umfasste und die Erprobung von Erweiterungen des Mineralressourcengebiets der Zone Lone Star anpeilte, sind noch ausstehend. Die Ergebnisse von Phase 1 werden in das geologische Modell des Unternehmens und die laufenden Arbeiten zur Ermittlung von Bohrzielen integriert, sobald sie verfügbar sind.

Mineralressourcenupdate

Das Explorationsprogramm 2026 des Unternehmens ist Teil der umfassenderen mehrjährigen Explorationsstrategie des Unternehmens zur systematischen Erprobung von Erweiterungen bekannter Mineralisierungen sowie zur Erschließung zusätzlicher Ziele innerhalb des Distrikts Klondike.

Die zwischen 2022 und 2026 durchgeführten Bohrungen werden in die Arbeiten an einem aktualisierten technischen Bericht gemäß NI 43-101 und einer Mineralressourcenschätzung integriert, deren Fertigstellung zurzeit für die erste Hälfte des Jahres 2027 angepeilt wird. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“) des Unternehmens aus dem Jahr 2022 („NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada“, datiert vom 16. Dezember 2022 mit dem Wirksamkeitsdatum 10. November 2022, erstellt von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Ginto Consulting Inc. und Stephen Kenwood, P.Geo.) ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar.

Das Unternehmen plant, die Gold-Mineralressource in der Zone Lone Star zu aktualisieren und die Aufnahme einer Tellur-Mineralressource zu prüfen. Tellur wird von der kanadischen Regierung als kritischer Rohstoff eingestuft (siehe Kanadas kritische Rohstoffe unter https://www.canada.ca/en/campaign/critical-minerals-in-canada/critical ...). Das Unternehmen plant zudem eine Aktualisierung der Gold-Mineralressource in der Zone Stander. Das Unternehmen prüft außerdem, ob die Daten ausreichend sind, um eine Schätzung für ein weiteres Goldvorkommen zu ermöglichen.

Royalty-Einnahmen 2026 vom Placer-Goldkonzessionsgebiet Montana Creek

Gemäß der am 11. März 2025 bekannt gegebenen Pacht-Kauf-Vereinbarung liefert Armstrong Mining Corp. 10 % des aus dem Placer-Goldkonzessionsgebiet Montana Creek gewonnenen Placer-Goldes an Klondike Gold (siehe Pressemitteilung des Unternehmens „Klondike Gold Receives $500,000 for Lease of Montana Creek Placer Property“ vom 3. März 2025 unter https://www.klondikegoldcorp.com/klondike-gold-receives-500000-for-lea ..., eingereicht unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+).

Armstrong Mining Corp. setzt die Seifenbergbaubetriebe im Seifenkonzessionsgebiet Montana Creek fort, von dem Klondike Gold eine Royalty erhält. Für das Jahr 2026 hat das Unternehmen bis 23. August 2026 kumulative Royalty-Einnahmen in Höhe von 377,7 oz Seifenflockengold mit einer Reinheit von etwa 82 % erhalten. Die zusätzlichen Einnahmen entsprechen einer Steigerung von 201,6 oz Seifenflockengold gegenüber dem vorherigen Update des Unternehmens vom 23. Juli 2026. Nach der Raffination wurden dem Unternehmen etwa 306 oz Gold mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % gutgeschrieben. Die Differenz zwischen dem Gewicht des erhaltenen Flockengoldes und den gutgeschriebenen Unzen nach der Raffination spiegelt Schätzungen der Goldreinheit, der Raffinationsausbeute, der Verhüttungsgebühren, der staatlichen Royalties und der geltenden Gebühren wider. Zukünftige Royalty-Einnahmen hängen vom Umfang und dem Zeitpunkt des Placer-Goldbergbaus sowie von der von Armstrong Mining Corp. gewonnenen Goldmenge ab, worüber Klondike Gold keine operative Kontrolle ausübt.

Die laufenden Royalties verschaffen Klondike Gold wiederkehrende Goldeinnahmen, die kontinuierliche Explorationsaktivitäten und allgemeine Unternehmenszwecke unterstützen, während das Unternehmen die Exploration und Ressourcenerschließung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Klondike District vorantreibt.

Abbildung 1: Standort des Placer-Goldkonzessionsgebiets Montana Creek im Verhältnis zu den Quarz-Claim-Beteiligungen des Unternehmens am Konzessionsgebiet Klondike District

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Informationen wurden von Peter Tallman, P.Geo., President und CEO, und Lauren Scantlebury, P.Geo., Director of Exploration, die beide als qualifizierte Personen gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects gelten, geprüft und genehmigt. Weitere technische Informationen zu den Explorationsprogrammen des Unternehmens, den Analyseverfahren und der Mineralressourcenschätzung sind im technischen Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 enthalten, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ hinterlegt ist.

Über Klondike Gold Corp.

Klondike Gold Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % im Besitz befindliches Projekt im Klondike-Distrikt im Yukon-Territorium vorantreibt. Das Projekt umfasst ein 727 Quadratkilometer großes Landpaket in Distriktgröße, das den gesamten historischen Placer-Distrikt der Klondike-Goldfelder einschließt – eines der historisch bedeutendsten Placer-Distrikte der Welt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Erschließung großräumiger Goldressourcen durch systematische Exploration und geologische Modellierung. Das Unternehmen hält zudem eine Royalty-Beteiligung an der Liegenschaft Montana Creek Placer.

IM NAMEN VON KLONDIKE GOLD CORP.

„Peter Tallman“

Peter Tallman

President und CEO

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E-Mail: info@klondikegoldcorp.com

Website: www.klondikegoldcorp.com

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ir-europe@klondikegoldcorp.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar. Wenn in diesem Dokument die Wörter „erwartet“, „erwarten“, „geschätzt“, „prognostiziert“, „geplant“ und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu verlassen. Klondike Gold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Marktvolatilität, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen, falls erforderlich, die Lage an den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens; Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens, Änderungen bei Genehmigungs- oder regulatorischen Anforderungen, der Zeitplan und die Ergebnisse der noch ausstehenden analytischen Untersuchungen aus dem Phase-1-Bohrprogramm; die Möglichkeit, Erweiterungen bekannter Mineralisierungen oder zusätzliche Explorationsziele zu identifizieren; den Umfang, den Zeitplan und den Abschluss geplanter Explorationsuntersuchungen, geologischer Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Folgebohrprogramme; den voraussichtlichen Beginn und Abschluss einer zweiten Bohrphase; die Erstellung und den Zeitplan eines aktualisierten technischen Berichts gemäß NI 43-101 sowie einer Mineralressourcenschätzung; das Potenzial für eine künftige Erweiterung der Mineralressourcen; erwartete künftige Royalty-Golderträge aus den Montana-Creek-Placer-Betrieben; die beabsichtigte Verwendung der Royalty-Erlöse und etwaiger Erlöse aus künftigen Goldverkäufen zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten.

Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, die es für angemessen hält, darunter unter anderem, dass die Analyseergebnisse innerhalb des erwarteten Zeitrahmens vorliegen werden; dass Explorationsprogramme, Auftragnehmer, Ausrüstung und Personal wie geplant zur Verfügung stehen werden; dass die Wetter- und Geländebedingungen eine Durchführung der Explorationsaktivitäten im Wesentlichen wie geplant ermöglichen werden; dass die geologischen Interpretationen auch bei Vorliegen weiterer Informationen gültig bleiben; dass behördliche Zulassungen und Genehmigungen, soweit erforderlich, eingeholt oder aufrechterhalten werden; dass der Placer-Bergbau durch die Armstrong Mining Corp. gemäß den aktuellen Erwartungen fortgesetzt wird und dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen und zusätzliches Kapital zur Fortführung der operativen Betriebe beschaffen kann. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen beruft sich auf die Safe-Harbor-Bestimmung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Anleger die kontinuierlichen Offenlegungsberichte des Unternehmens lesen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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Die Klondike Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 0,104EUR auf Tradegate (25. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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