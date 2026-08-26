Trotz US-Sanktionen
Dieser chinesische KI-Star will Microsoft und Google ins Boot holen
Moonshot verhandelt mit Microsoft, Amazon und Google über Kimi K3. Für den chinesischen KI-Aufsteiger geht es um einen lukrativen Zugang zum US-Markt.
- Moonshot verhandelt mit US-Clouds über Kimi K3
- Kimi K3 bietet bis zu 30 Prozent Umsatzanteil
- Politischer Gegenwind droht trotz starker Tests
- Report: KI braucht Strom
Der chinesische KI-Entwickler Moonshot AI verhandelt mit Microsoft, Amazon und Googles Cloud-Sparte über neue Vertriebsmodelle für sein KI-Modell Kimi K3. Das berichten drei mit den Gesprächen vertraute Personen gegenüber Reuters.
Im Kern geht es um sogenannte Revenue-Sharing-Vereinbarungen. Moonshot könnte Kimi K3 über Microsoft Azure, Amazon Web Services und Google Cloud anbieten und dafür bis zu 30 Prozent der damit erzielten Umsätze erhalten. Die Gespräche befinden sich allerdings noch in einer frühen Phase. Ob tatsächlich Verträge zustande kommen, ist offen.
Kimi K3 weckt Interesse
Für Moonshot wären Vereinbarungen mit den drei US-Konzernen ein wichtiger Schritt. Große Cloud-Anbieter gelten als zentraler Zugang zu Unternehmenskunden. Kimi K3 ist ein sogenanntes Open-Weight-Modell und kann grundsätzlich heruntergeladen und verändert werden.
Die enorme Größe des Modells dürfte einen Einsatz auf eigener Infrastruktur für viele Unternehmen jedoch unattraktiv machen. Kimi K3 verfügt über 2,8 Billionen Parameter und benötigt entsprechend enorme Rechenkapazitäten.
Bei unabhängigen Tests schnitt das Modell zuletzt stark ab. Arena.ai setzte Kimi K3 bei einem Benchmark für die Entwicklung von Web-Oberflächen auf Platz 1. Artificial Analysis bescheinigt dem Modell zudem eine Leistung, die bei komplexen und mehrstufigen Aufgaben mit GPT-5.5 von OpenAI und Claude Opus 4.8 von Anthropic vergleichbar sei.
Politischer Gegenwind aus Washington
Die Gespräche finden trotz erheblicher Spannungen zwischen Moonshot und den USA statt. US-Finanzminister Scott Bessent hatte im vergangenen Monat angedeutet, das Unternehmen auf eine Handels-Blacklist setzen zu können.
US-Behörden werfen Moonshot zudem vor, ein hochentwickeltes Modell von Anthropic zur Entwicklung von Kimi K3 genutzt zu haben. Außerdem steht der Vorwurf im Raum, das Unternehmen habe sich illegal Nvidia-Chips beschafft.
Moonshot weist die Anschuldigungen zurück. Gegenüber der chinesischen Zeitung National Business Daily erklärte das Unternehmen, die Leistungssteigerungen von Kimi K3 seien auf eigene Veränderungen an der grundlegenden Architektur zurückzuführen und nicht auf sogenanntes Distillation.
Noch sind wichtige Fragen offen
Nach Angaben einer mit den Verhandlungen vertrauten Person gibt es bei der Aufteilung der Einnahmen noch offene Punkte. Dazu gehören auch der Datenzugang und die Überprüfung der genutzten KI-Token. Diese sind entscheidend, weil Cloud-Dienste häufig nach der tatsächlichen Nutzung abgerechnet werden.
Moonshot hat bereits ähnliche Vereinbarungen mit kleineren Cloud-Anbietern geschlossen. Im Juli meldete auch der chinesische IT-Dienstleister Chinasoft International eine entsprechende Kooperation, nannte aber keine Details zur Umsatzaufteilung.
Das 2023 von dem KI-Forscher Yang Zhilin gegründete Unternehmen wird unter anderem von Alibaba unterstützt. Im Mai nahm Moonshot mehr als 2 Milliarden US-Dollar auf und bereitet sich laut Reuters auf einen möglichen Börsengang in Hongkong vor.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion