ZAGENO und ORO Labs gehen eine Partnerschaft ein, um den wissenschaftlichen Einkauf mit der Beschaffung des Konzerns zu verknüpfen

Die Partnerschaft kombiniert die KI-basierte Beschaffungskoordinationsplattform von ORO Labs mit dem wissenschaftlichen Marktplatz und dem Lieferantennetzwerk von ZAGENO, um ein geregeltes, durchgängiges Einkaufserlebnis für die Forschung und Entwicklung im Bereich der Biowissenschaften zu bieten.

BOSTON, MA / ACCESS Newswire / 26. August 2026 / ZAGENO, die wissenschaftliche Beschaffungsplattform, die Forscher mit 75 Millionen Laborprodukten von rund 5.500 Lieferanten verbindet, gab heute eine strategische Partnerschaft mit ORO Labs bekannt, der KI-basierten Plattform zur Beschaffungsorchestrierung.

Die Partnerschaft verbindet die Funktionen von ORO Labs für die unternehmensweite Bedarfserfassung, Workflows und Genehmigungen mit der wissenschaftlichen Produktsuche, dem Marktplatz, dem Lieferantennetzwerk und der Fulfillment-Infrastruktur von ZAGENO. Gemeinsam ermöglichen die Unternehmen einen einheitlichen, geregelten Prozess von der Anfrage und Genehmigung über die Produktauswahl bis hin zur Bestellung und Abwicklung.

Die Beschaffung im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung unterliegt besonderen Anforderungen. Forscher benötigen schnellen, intuitiven Zugriff auf hochspezifische Produkte, während Beschaffungsteams die Einhaltung von Richtlinien, Lieferantenkontrolle und Transparenz über die globalen Einkaufsaktivitäten hinweg benötigen. Getrennte Systeme zwingen Organisationen oft dazu, sich zwischen Schnelligkeit für Wissenschaftler und Kontrolle für die Beschaffung zu entscheiden.

Mit der kombinierten Lösung können Forscher die benötigten Materialien schnell über ZAGENO finden und kaufen, während ORO Labs die unternehmensweite Bedarfserfassung sowie Genehmigungs- und Beschaffungsabläufe koordiniert. Beschaffungsteams behalten die Kontrolle über Richtlinien und die Transparenz der Transaktionen, ohne den Forschungsprozess zu behindern.

„Wissenschaftler sollten sich nicht durch fragmentierte Beschaffungssysteme kämpfen müssen, um an die benötigten Materialien zu gelangen“, sagte Florian Wegener, CEO von ZAGENO. „Gemeinsam verbinden ORO Labs und ZAGENO Konzernbeschaffungsabläufe mit dem wissenschaftlichen Einkauf – von der Anfrage bis zur Abwicklung (Fulfillment) – und tragen so dazu bei, die Forschung zu beschleunigen, während die Beschaffung die Kontrolle behält.“