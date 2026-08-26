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    tmc Content Group: VIDINEXT AG mit Gewinnwarnung für H1 2026

    Die VIDINEXT AG steht vor einem schwierigen Halbjahr: Statt erwarteter Gewinne meldet das Medienunternehmen nun einen deutlichen Verlust und warnt vor weiteren Belastungen.

    tmc Content Group: VIDINEXT AG mit Gewinnwarnung für H1 2026
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
    • Die VIDINEXT AG hat eine Gewinnwarnung für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht.
    • Für das erste Halbjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen Verlust von rund 0,4 Mio. Euro.
    • Der Verlust wurde bei der Erstellung des Halbjahresberichts 2026 gemeinsam mit der Revision festgestellt.
    • Ursache ist ein Rückgang der Einnahmen aus traditionellen Medienkanälen.
    • Zu den Gründen zählen die Schrumpfung des Marktes und veränderte Verbraucherpräferenzen.
    • Zusätzlich belasteten Kosten für die Entwicklung neuer Plattformen das Ergebnis.

    Der Kurs von tmc Content Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1633EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -11,04 % im Minus.


    tmc Content Group

    -11,04 %
    -27,50 %
    -3,33 %
    -51,67 %
    -33,64 %
    ISIN:CH0557519201WKN:A2QQQU
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