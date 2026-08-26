tmc Content Group: VIDINEXT AG mit Gewinnwarnung für H1 2026
Die VIDINEXT AG steht vor einem schwierigen Halbjahr: Statt erwarteter Gewinne meldet das Medienunternehmen nun einen deutlichen Verlust und warnt vor weiteren Belastungen.
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
- Die VIDINEXT AG hat eine Gewinnwarnung für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht.
- Für das erste Halbjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen Verlust von rund 0,4 Mio. Euro.
- Der Verlust wurde bei der Erstellung des Halbjahresberichts 2026 gemeinsam mit der Revision festgestellt.
- Ursache ist ein Rückgang der Einnahmen aus traditionellen Medienkanälen.
- Zu den Gründen zählen die Schrumpfung des Marktes und veränderte Verbraucherpräferenzen.
- Zusätzlich belasteten Kosten für die Entwicklung neuer Plattformen das Ergebnis.
Der Kurs von tmc Content Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1633EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -11,04 % im
Minus.
-11,04 %
-27,50 %
-3,33 %
-51,67 %
-33,64 %
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