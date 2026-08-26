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    Anleger wittern mehr Chancen

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    Zink 2026: Diese Rohstoffrallye lässt jetzt Gold, Silber und Kupfer hinter sich

    Zink weist im Edel- und Industriemetallbereich aktuell wohl das stärkste Momentum auf. Die Zinkpreisrallye beeindruckt und stellt Gold, Silber und Kupfer in den Schatten. Und der nächste Schub bahnt sich bereits an. 

    Für Sie zusammengefasst
    • Zink zeigt das stärkste Momentum unter den Metallen
    • Über 4.000 US-Dollar eröffnet sich Ziel bei 4.550
    • Nachfrage steigt bei fragiler Angebotsseite
    • Report: KI braucht Strom
    Anleger wittern mehr Chancen - Zink 2026: Diese Rohstoffrallye lässt jetzt Gold, Silber und Kupfer hinter sich
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Zinkpreisentwicklung: Steht der nächste Preisschub bevor?

    Die Aufwärtsbewegung des Zinkpreises mit beeindruckend zu beschreiben, wird ihr nicht ganz gerecht. Wie auf Schienen ging es für das Industriemetall seit dem Frühjahr 2025 nach oben. Von einem Rücksetzer im März dieses Jahres einmal abgesehen, blieben die Korrekturphasen preislich und zeitlich begrenzt. 

    Aktuell steht der eminent wichtige Preisbereich von 4.000 US-Dollar im Fokus. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Zink muss diese Hürde überwinden, um sich weiteres Aufwärtspotenzial zu erschließen. Als potenzielles Preisziel dürfte dann das markante Hoch aus dem Jahr 2022, das damals im Bereich von 4.550 US-Dollar ausgebildet wurde, in den Fokus rücken. 

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    Aufbruchsstimmung bei Gold, Silber und Kupfer - Zink mit starker Dynamik

    In den letzten Handelstagen hellten sich die Perspektiven für Gold, Silber und Kupfer deutlich auf. Der Ausbruch des Goldpreises über die 4.500 US-Dollar verschafft ihm weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 4.800 US-Dollar. Und auch Silber sprengte die Fesseln der Korrektur. Sollten größere Störfeuer ausbleiben, könnte der Silberpreis nun in Richtung 80 US-Dollar laufen. Nach einer furiosen Rallye nahm sich Kupfer zuletzt eine Auszeit. Doch die Schwächephase scheint ihrem Ende zuzugehen. Der Kupferpreis sendet aktuell vielversprechende Signale. 

    Zink legt hingegen bereits seit dem März-Rücksetzer eine beeindruckende Aufwärtsdynamik an den Tag. Mehrere fundamentale Faktoren treiben das Industriemetall an. 

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    Das sind die Preistreiber bei Zink

    Die Nachfrage belebt sich. Die anziehende Nachfrage trifft auf eine fragile Angebotsseite. Die Zinkproduzenten haben mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen; insbesondere mit dem Alter der Minen. Neue bzw. wiederbelebte Projekte, wie die Kipushi-Mine von Ivanhoe Mines in der Demokratischen Republik Kongo, sind die Ausnahme. Die Kipushi-Mine nahm die Produktion im Jahr 2024 nach langer Stilllegung und erfolgter Instandsetzung wieder auf. Das zeigte sich nicht zuletzt in den Halbjahreszahlen renommierter Zink-Produzenten. So verzeichnete Branchenprimus Glencore im 1. Halbjahr 2026 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2025 einen Rückgang der Produktion um 21 Prozent. In absoluten Zahlen sank die Produktion von 465.000 Tonnen Zink auf nunmehr 365.600 Tonnen im 1. Halbjahr 2026. Ein weiteres Beispiel ist der schwedische Konzern Boliden. Dort lag die Zinkproduktion im 1. Halbjahr 2026 mit 74.212 Tonnen 20 Prozent unter der Produktion des 1. Halbjahres 2025. Vor dem Hintergrund der aktuellen Angebots-Nachfrage-Relation ist es wenig überraschend, dass an der LME die Zink-Lagerbestände in den letzten Monaten deutlich zurückgingen.

    Fazit: Weitere Preissteigerungen bei Zink zu erwarten

    Zink weist ein ansprechendes Momentum auf. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 4.000 US-Dollar könnte das Momentum weiter ankurbeln und den Zinkpreis in Richtung 4.550 US-Dollar treiben. Ob des exponierten Preisniveaus muss jederzeit mit Rücksetzern gerechnet werden. Diese bleiben im besten Fall eng begrenzt. Sollte es für Zink hingegen unter die 3.600 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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