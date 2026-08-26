DZ BANK stuft CTS EVENTIM auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für CTS Eventim von 81 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbjahresbericht habe beim Umsatzwachstum klar überzeugt, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch in seinem Resümee. Wegen der temporär rückläufigen Ticketing-Marge habe das operative Konzernergebnis (Ebitda) derweil "nur" um 12,4 Prozent zugelegt. Einen wesentlichen Kurstreiber erwartet sich Oblinger vom ersten Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 59,20EUR auf Tradegate (26. August 2026, 14:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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