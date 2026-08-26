Williams-Sonoma - Aktie verliert deutlich -5,57 % - 26.08.2026

Die Williams-Sonoma Aktie ist bisher um -5,57 % auf 191,23€ gefallen. Das sind -11,28 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Williams-Sonoma Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,57 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Williams-Sonoma ist ein US-Einzelhändler für Premium-Küchen-, Wohn- und Lifestyleprodukte (u.a. Williams Sonoma, Pottery Barn, West Elm). Fokus auf Omnichannel, Direct-to-Consumer und hochwertigem Design. Starke Position im US-Heimsegment. Wichtige Konkurrenten: IKEA, Wayfair, RH, Crate & Barrel, Target. USP: starke Marken, treue Kundschaft, hoher Design- und Qualitätsanspruch, integrierter Online-/Katalogvertrieb.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Williams-Sonoma Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,93 %.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,40 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +27,00 % gewonnen.

Während Williams-Sonoma deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,16 %.

Williams-Sonoma Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,46 % 1 Monat -5,40 % 3 Monate +20,93 % 1 Jahr +17,92 %

Informationen zur Williams-Sonoma Aktie

Stand: 26.08.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 118 Mio. Williams-Sonoma Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,66 Mrd.EUR € wert.

Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM) today announced operating results for the second quarter ended August 2, 2026 versus the second quarter ended August 3, 2025. “We delivered a very strong second quarter. In Q2, our comp came in at 6.2%, with total …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. Target notiert im Plus, mit +0,57 %. TJX Companies notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Williams-Sonoma Aktie jetzt kaufen?

Ob die Williams-Sonoma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Williams-Sonoma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.