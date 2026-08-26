AIXTRON Aktie heute im Minus - 26.08.2026

Mit einer Performance von -2,28 % musste die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,47 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von AIXTRON mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -31,41 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um -5,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,53 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AIXTRON +116,17 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,32 % 1 Monat -8,53 % 3 Monate -31,41 % 1 Jahr +185,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 26.08.2026, 15:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs technologische Fortschritte bei MOCVD-Anlagen für 2D-Materialien auf 300-mm-Wafern, GaN und Photonik sowie mögliche langfristige Wachstumschancen durch MicroLED, AR-Brillen und fortschrittliche Halbleiter. Bewertungsseitig bleibt die Deutsche Bank bei „Hold“ und 43 Euro Kursziel, obwohl der Auftragseingang für Laseranlagen im zweiten Quartal um über 80 Prozent stieg.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,15 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,44 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,51 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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