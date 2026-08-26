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SMA Solar Technology Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 26.08.2026
Am 26.08.2026 ist die SMA Solar Technology Aktie, bisher, um -4,22 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SMA Solar Technology Aktie.
SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.
SMA Solar Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.08.2026
Die SMA Solar Technology Aktie ist bisher um -4,22 % auf 53,30€ gefallen. Das sind -2,35 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,55 %, geht es heute bei der SMA Solar Technology Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei SMA Solar Technology, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -16,54 % Verlust nach sich zog.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SMA Solar Technology +63,72 % gewonnen.
SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,51 %
|1 Monat
|-3,90 %
|3 Monate
|-16,54 %
|1 Jahr
|+141,30 %
Informationen zur SMA Solar Technology Aktie
Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Mrd. € wert.
Börsen Update Europa - 26.08. - MDAX stark +1,06 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Börsenstart Europa - 26.08. - FTSE Athex 20 stark +1,04 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,44 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +1,17 %. SolarEdge legt um +6,64 % zu
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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.