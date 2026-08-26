Evotec - Aktie schießt in die Höhe - 26.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Evotec. Sie steigt um +3,90 % auf 3,4060€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Evotec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,4060€, mit einem Plus von +3,90 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Der Kurs der Evotec Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -34,67 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -3,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -40,23 % verloren.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,17 % 1 Monat -6,25 % 3 Monate -34,67 % 1 Jahr -46,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 26.08.2026, 15:08 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine kurzfristige Kurserholung, die einige als Trading-Chance sehen, während andere weitere Rückgänge erwarten. Diskutiert werden der langfristig schwache Chart, Zweifel an den Unternehmenszielen für 2027 und die Glaubwürdigkeit des CEO. Zudem gibt es Sorgen über mögliche Verkäufe durch Vorstand und Aufsichtsrat, eine Überbewertung beziehungsweise fallende Bewertung sowie vermutete Marktmanipulation.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 601,91 Mio. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,15 %.

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Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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