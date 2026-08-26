ThyssenKrupp Aktie legt am 26.08.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,90 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,81 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ThyssenKrupp Aktie. Nach einem Plus von +0,81 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 14,240€, mit einem Plus von +3,90 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die ThyssenKrupp Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +8,40 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +55,39 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,40 % 1 Monat +16,22 % 3 Monate +27,21 % 1 Jahr +108,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 26.08.2026, 15:09 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um überwiegend optimistische Erwartungen für Thyssenkrupp und TKMS. Kursziele liegen bei 15, 18 beziehungsweise 20 Euro. Der jüngste Rücksetzer wird vor allem mit steigenden Gaspreisen und niedrigen Gasspeichern erklärt. Bei Thyssenkrupp wird die Zone um 12,60 Euro als Einstiegsbereich beobachtet. Ein Rückgang von TKMS unter 50 Euro wird vielfach bezweifelt; Bonus-Zertifikate und Optionsscheine bleiben Thema.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,90 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Aktien aus der europäischen Stahlbranche werden am Mittwoch vom Gegenwind für konkurrierende Unternehmen aus China gestützt. Vor allem galt dies für die Papiere von Salzgitter , die ihre jüngste Erholung mit einem Kurssprung um mehr als sieben …

So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,44 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +7,34 %. voestalpine notiert im Plus, mit +3,81 %. ArcelorMittal legt um +2,95 % zu

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Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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