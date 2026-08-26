DZ Bank hebt fairen Wert für CTS Eventim auf 88 Euro - 'Kaufen'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 59,05 auf Tradegate (26. August 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +2,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,31 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,71 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +48,02 %/+68,21 % bedeutet.