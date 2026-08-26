ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für CTS Eventim auf 88 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt Kursziel für CTS Eventim auf 88 Euro
- Kaufempfehlung bleibt trotz Margendruck bestehen
- Kapitalmarkttag am 20. November soll Kurs treiben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für CTS Eventim von 81 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbjahresbericht habe beim Umsatzwachstum klar überzeugt, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch in seinem Resümee. Wegen der temporär rückläufigen Ticketing-Marge habe das operative Konzernergebnis (Ebitda) derweil "nur" um 12,4 Prozent zugelegt. Einen wesentlichen Kurstreiber erwartet sich Oblinger vom ersten Kapitalmarkttag in der Unternehmensgeschichte am 20. November in Mailand./rob/ag/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 59,05 auf Tradegate (26. August 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +2,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,31 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,71 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +48,02 %/+68,21 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 88 Euro