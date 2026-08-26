🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundesregierung will Ausbau von Fernwärme erleichtern

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung erleichtert Ausbau von Fernwärme
    • Neues Wärmenetzgesetz schafft mehr Sicherheit
    • Preise werden künftig veröffentlicht und überwacht
    Bundesregierung will Ausbau von Fernwärme erleichtern
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will den Ausbau von Fernwärme in Deutschland erleichtern. Dazu beschloss das Kabinett Eckpunkte eines "Wärmenetzpakets". Zudem ist ein neues Wärmenetzgesetz geplant. Ziel sei mehr Planungssicherheit für Unternehmen und Preistransparenz für Verbraucher, teilte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) mit.

    Bei der Fernwärme wird die Wärme nicht im Haus, also im Heizungskeller, sondern zentral in einer oder mehreren Anlagen erzeugt und über ein unterirdisches Rohrleitungsnetz in angeschlossene Gebäude geliefert. Dafür können verschiedene Brennstoffe eingesetzt werden. Um CO2-Emissionen zu verringern, sollen verstärkt klimafreundlichere Wärmequellen zum Einsatz kommen.

    Eckpunkte

    Bestehende Hemmnisse für den Ausbau und die Nachverdichtung von Wärmenetzen im Gebäudebestand sollten abgebaut werden, so das Ministerium. So soll das sogenannte Kostenneutralitätsgebot geändert werden: Bei einer erheblichen Investition des Vermieters in die Veränderung der Heizungsanlage soll eine monatliche Mehrbelastung des Mieters in Höhe von maximal 50 Cent pro Quadratmeter zulässig sein.

    Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) begrüßte die Pläne. Die bisherige Regelung habe die Umstellung von Mietshäusern auf Fernwärme seit Jahren zum Erliegen gebracht und Investitionen in klimafreundliche Wärmenetze entscheidend ausgebremst. Der Mietenkompromiss bei der Wärmepumpe werde auf die Fernwärme ausgeweitet. "Die 50-Cent-Regel schmiedet einen Kompromiss zwischen Vermieter und Mieter, sodass für Wärmepumpen und Wärmenetze endlich die gleichen Spielregeln gelten. Das schafft fairen Wettbewerb, wodurch sich eher die Heizung durchsetzen dürfte, die jeweils technisch am besten geeignet ist und sich wirtschaftlich rechnet", sagte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing.

    Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Alaa Alhamwi dagegen kritisierte, die Kostenneutralität müsse erhalten bleiben. "Wenn ein Gebäude auf Fernwärme umgestellt wird, dürfen Mietende dadurch nicht mit höheren Heizkosten belastet werden", sagte er.

    Mehr Preistransparenz

    Um die Preistransparenz zu stärken, plant die Bundesregierung eine verpflichtende Preistransparenzplattform bei einer Bundesbehörde. Darauf sollen Preise, Tarifstrukturen sowie Strukturparameter aller Wärmeversorgungsunternehmen veröffentlicht und mindestens einmal jährlich aktualisiert werden. Außerdem soll eine Preisaufsicht eingeführt werden.

    "Viele Fernwärmekundinnen und -kunden zahlen heute hohe Preise und können ihren Anbieter meist nicht wechseln", sagte Felix John, Energieexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband. "Deshalb ist es ein wichtiger Schritt, dass die Bundesregierung mehr Transparenz schaffen und eine behördliche Preisaufsicht einführen will. Das sind zentrale Voraussetzungen, um Vertrauen in die Fernwärme zu stärken." Es brauche aber zudem einen wirksamen Schutz vor überhöhten Preisen, etwa durch eine Preisobergrenze./hoe/DP/nas







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Bundesregierung will Ausbau von Fernwärme erleichtern Die Bundesregierung will den Ausbau von Fernwärme in Deutschland erleichtern. Dazu beschloss das Kabinett Eckpunkte eines "Wärmenetzpakets". Zudem ist ein neues Wärmenetzgesetz geplant. Ziel sei mehr Planungssicherheit für Unternehmen und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     