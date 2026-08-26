MiniMax vervierfacht Umsatz – warum Anleger trotzdem nervös bleiben

Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Unternehmen und Entwicklern. Der Umsatz aus der Open Platform und weiteren KI-basierten Unternehmensdiensten kletterte um 703,1 Prozent auf 73,9 Millionen US-Dollar. Damit entfielen bereits 63,4 Prozent der Gesamterlöse auf dieses Geschäft, nach 30,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Erlöse mit KI-nativen Produkten verdoppelten sich auf 42,6 Millionen US-Dollar.

Der chinesische KI-Spezialist MiniMax hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2026 nahezu vervierfacht. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 283,1 Prozent auf 116,6 Millionen US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen bereits nach sechs Monaten den gesamten Jahresumsatz von 79 Millionen US-Dollar aus dem Jahr 2025. Trotzdem blieb MiniMax hinter den Erwartungen zurück: Analysten hatten im Schnitt mit 144,5 Millionen US-Dollar gerechnet.

Auch operativ gibt es Fortschritte. Der Bruttogewinn stieg um 464,8 Prozent auf 20,8 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich von 12,1 auf 17,9 Prozent. Gleichzeitig bleibt MiniMax allerdings tief in den roten Zahlen. Der Nettoverlust verringerte sich zwar von 402,2 auf 358 Millionen US-Dollar, der bereinigte Verlust stieg jedoch von 138,7 auf 293 Millionen US-Dollar. Verantwortlich dafür waren unter anderem deutlich höhere Forschungs- und Entwicklungskosten.

Für Anleger entscheidend ist damit die Frage, ob MiniMax das enorme Umsatzwachstum in ein dauerhaft profitables Geschäftsmodell übersetzen kann. Das Unternehmen setzt dabei auf möglichst kostengünstige KI. CEO Yan Junjie zufolge ist der Token-Verbrauch auf der Plattform bis Juli auf das 20-Fache des Januar-Niveaus gestiegen. MiniMax will die Leistungsfähigkeit seiner Modelle weiter erhöhen und gleichzeitig die Kosten für deren Nutzung senken.

Mit dem im Juli vorgestellten Modell H3 versucht MiniMax, seine Position im globalen KI-Wettbewerb zu stärken. Das multimodale Modell verarbeitet Text, Bilder, Video und Audio und ist auf kommerzielle Anwendungen ausgelegt. Zuvor hatte das Unternehmen mit M3 seine Modelle unter anderem für Coding und agentische Arbeitsabläufe weiterentwickelt. MiniMax bedient nach eigenen Angaben inzwischen Kunden und Nutzer in mehr als 230 Ländern und Regionen.

Der Wettbewerb bleibt allerdings brutal. Neben US-Konzernen muss sich MiniMax mit chinesischen Konkurrenten wie DeepSeek, Moonshot AI und ByteDance messen. Gerade kostengünstige Modelle chinesischer Anbieter erhöhen den Druck auf die Preise und damit auf die Margen der gesamten Branche. Reuters sieht darin einen zentralen Trend im chinesischen KI-Markt.

Auch an der Börse ist die Euphorie deutlich abgeklungen. Die in Hongkong notierte MiniMax-Aktie lag zuletzt bei rund 300 Hongkong-Dollar und damit deutlich unter ihrem Rekordhoch. Vor den Zahlen hatten die Papiere bereits fast 80 Prozent unter dem im März erreichten Höchststand gelegen, als die Marktkapitalisierung zeitweise fast 60 Milliarden US-Dollar betrug.

Gleichzeitig verfügt MiniMax über einen wichtigen Puffer für den teuren KI-Ausbau. Ende Juni lagen die liquiden Mittel bei rund 1,32 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,05 Milliarden US-Dollar Ende 2025. Zudem nahm das Unternehmen im Juli über eine Aktienplatzierung und eine Wandelanleihe frisches Kapital auf. Damit präsentiert MiniMax ein ambivalentes Bild: Das Umsatzwachstum ist spektakulär und das Geschäft mit Unternehmen und Entwicklern gewinnt massiv an Bedeutung. Doch die hohen Kosten, der wachsende Wettbewerb und das Verfehlen der Umsatzerwartungen zeigen, dass der Weg vom gehypten KI-Startup zum profitablen Technologieunternehmen noch weit ist.

Die Aktie von MiniMax ist am Mittwoch (15:20 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,30 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 33,60 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die MiniMax Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 33,60EUR auf Tradegate (26. August 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.

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